Ristopro Fabriano, ecco il calendario della seconda fase

FABRIANO – La Ristopro Fabriano ha terminato la prima fase del campionato di serie B al primo posto del proprio raggruppamento con 22 punti (11 vittorie, di cui le ultime sei di fila, e 3 sconfitte).

Con queste credenziali, e la soddisfazione di avere in questo momento la miglior difesa di tutte (appena 63,4 punti subiti di media), la formazione fabrianese adesso punta il mirino sulla seconda fase di campionato: una settimana di pausa e poi si parte nel weekend del 20/21 marzo.

La seconda fase prevede otto partite (gare uniche, 4 in casa e 4 fuori) con le squadre del raggruppamento settentrionale e i punti conquistati andranno ad aggiungersi alla classifica attuale, che è la seguente: Ristopro Fabriano 22; Gesteco Cividale del Friuli e Tramarossa Vicenza 20; Liofilchem Roseto e Antenore Energia Padova 18; Rucker San Vendemiano e Luciana Mosconi Ancona 16; The Supporter Jesi e Globo Giulianova 14; Goldengas Senigallia e Pontoni Monfalcone 12; Rossella Civitanova e Sutor Montegranaro 10; Rennova Teramo e Vega Mestre 8; Unione Padova 6.

Il calendario gare della Ristopro è il seguente: sabato 20 marzo a Padova contro l’Unione; mercoledì 24 marzo in casa contro l’altra squadra di Padova, la Virtus Antenore Energia, in cui milita l’ex Ivan Morgillo; il 28 marzo a Senigallia; l’11 aprile in casa con Vicenza; il 17 aprile a Monfalcone; il 21 aprile in casa con Cividale; il 25 aprile a Mestre e chiusura il 2 maggio al PalaGuerrieri contro San Vendemiano.

Al termine di queste otto gare, la classifica totale stabilirà la griglia play-off per la promozione in A2 e quella play-out per la salvezza/retrocessione in serie C.