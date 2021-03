Ristopro Fabriano… da una Padova all’altra

FABRIANO – È in arrivo un turno infrasettimanale nel campionato di serie B di basket. Ed è proprio il caso di dire che la Ristopro Fabriano passi… da una Padova all’altra.

Dopo aver vinto sabato per 59-72 sul parquet della patavina Unione Basket per 59-72, infatti, i cartai di coach Lorenzo Pansa questa sera 24 marzo ricevono al PalaGuerrieri (ore 20.30) la robusta Antenore Energia dell’ex Ivan Morgillo (il migliore del team finora con 13 punti e 9 rimbalzi a serata) reduce a sua volta da un successo per 78-65 sulla Sutor Montegranaro.

Sarà una sfida d’altra quota, visto che la Ristopro Fabriano è prima in classifica con 24 punti, l’Antenore Energia Padova è terza a quota 20.

«Affronteremo la squadra che gioca la miglior pallacanestro del campionato – dice degli avversari il tecnico fabrianese Lorenzo Pansa -. Hanno molti tiratori e un giocatore come Ferrari (12,8 punti e 6,5 rimbalzi finora, nda) che ha poco a che vedere con la serie B. Dal canto nostro, entriamo in un periodo in cui dobbiamo affinare alcune situazioni, abbiamo ancora margini di miglioramento. Prevedo una bella partita, non c’è stato molto tempo per prepararla da entrambe le parti, per cui le squadre si affronteranno a viso aperto».

Questa la classifica completa e aggiornata: Ristopro Fabriano 24; Gesteco Cividale 22; Tramarossa Vicenza* e Antenore Energia Padova 20; Roseto* e Luciana Mosconi Ancona 18; Rucker San Vendemiano 16; Falconstar Monfalcone, The Supporter Jesi e Giulianova 14; Goldengas Senigallia* 12; Vega Mestre, Rossella Civitanova e Sutor Montegranaro 10; Rennova Teramo* 8; Unione Padova 6. Le squadre con l’asterisco devono recuperare una partita.

La partita di stasera, come sempre quest’anno, sarà a porte chiuse con diretta a pagamento sulla piattaforma Lnp Pass sel seguente link a partire dalle ore 20.30.

Arbitreranno l’incontro i signori Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (Na) e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (Na).