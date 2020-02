La Ristopro Fabriano dilaga a Ozzano

Nell’anticipo del campionato di serie B, i cartai di coach Lorenzo Pansa passano in Emilia al termine di una gran partita, favoloso il terzo quarto. Coach Pansa: «Bella prova di squadra»

FABRIANO – Seconda netta vittoria nel giro di quattro giorni per la Ristopro Fabriano. Dopo il trentello rifilato mercoledì sera, 29 gennaio, in casa all’Adriatica Press Teramo, i cartai di coach Lorenzo Pansa ieri sera (sabato 1 febbraio) nell’anticipo del campionato di serie B hanno vinto anche a Ozzano dell’Emilia con un altro robusto punteggio, 64-88.

Sedicesima vittoria stagionale per la Ristopro e provvisorio ritorno al vertice della classifica, in attesa che oggi scendano in campo tutte le altre squadre.

Come nel match di andata, Fabriano ha controllato l’incontro nei primi due quarti, poi nel terzo ha messo clamorosamente la freccia firmando un parziale di 17-34.

«Nel complesso siamo stati costanti per tutti i quaranta minuti e questo è molto importante», è il commento di coach Pansa nell’immediato dopo-gara.

Ottima la prova corale della Ristopro, con Merletto a menar le danze e percentuali di squadra dal campo ancora una volta notevoli, in primis da due con il 66% (25/38).

«Vorrei anche sottolineare i 21 assist di squadra – aggiunge coach Pansa: – significa che i ragazzi giocano insieme e si cercano».

SINERMATIC OZZANO – RISTOPRO FABRIANO = 64-88

SINERMATIC OZZANO – Montanari 12 (3/7, 2/6), Mastrangelo 11 (2/4, 1/4), Iattoni 10 (1/5, 2/3), Crespi 8 (2/5, 1/1), Morara 6 (3/6, 0/1), Favali 6 (1/3, 1/2), Galassi 4 (2/7, 0/4), Folli 4 (2/4, 0/2), Chiusolo 3 (0/1, 1/2), Corcelli 0 (0/3, 0/1), Lolli, Dordei ne. All. Grandi

RISTOPRO FABRIANO – Merletto 19 (7/10, 1/2), Radonjic 15 (4/4, 1/2), Garri 12 (4/5, 0/1), Fontana 11 (4/6, 1/3), Petrucci 11 (0/1, 3/6), Paolin 9 (3/5, 0/3), Del Testa 5 (1/1, 1/4), Fratto 4 (1/3, 0/1), Cianci 2 (1/3), Gianluca Cicconcelli. All. Pansa

ARBITRI – Gallo (Pd) e Occhiuzzi (Ts)

PARZIALI – 17-22, 12-14, 17-34, 18-18