Ristopro Fabriano, coach Pansa: «Abbiamo assoluto bisogno di fare risultato»

FABRIANO – «Siamo 0 vinte e 4 perse, abbiamo assoluto bisogno di fare risultato, in qualunque modo». Coach Lorenzo Pansa, tecnico della Ristopro Fabriano, fotografa il momento della sua squadra che domani, domenica 31 ottobre, andrà in trasferta a Chiusi (Si) per affrontare la rivelazione Umana (3 vinte e 1 persa) in questo inizio campionato di serie A2.

«Andiamo a Chiusi – prosegue il coach biancoblù – con il morale di una squadra che non è riuscita ancora a sollevare le braccia al cielo, ma che in settimana ha lavorato duramente, e questo ci porta a pensare che tutti abbiano il desiderio di conquistare i primi due punti».

Rispetto alla sconfitta di domenica scorsa sul parquet dell’Eurobasket Roma, il nuovo arrivato Marco Santiangeli ha una settimana di allenamento in più con la squadra e ciò potrà essere senza dubbio utile.

«Marco si sta inserendo a piccoli passi – dice di lui coach Pansa: – non giocava partite ufficiali da marzo, per cui non pensavamo che potesse arrivare e ribaltare subito il livello della squadra. A poco a poco darà il suo contributo, destinato ad aumentare domenica dopo domenica».

Dicevamo, l’avversario è la San Giobbe Umana Chiusi dell’ex capitano fabrianese Francesco Fratto (stagione 2019/20). «Chiusi è la squadra che sta giocando la miglior pallacanestro del girone – è il giudizio del tecnico fabrianese. – Ha mantenuto un nucleo importante della promozione dalla serie B, al quale ha aggiunto due americani di buonissimo livello (Wilson 14,8 punti e 10,0 rimbalzi, Medford 14,6 punti, nda) e qualche giocatore esperto della categoria. Ma noi in questo momento non possiamo stare a pensare a chi abbiamo davanti, abbiamo bisogno di andarci a prendere i due punti indipendentemente da chi siano gli avversari, questo dovrà essere il nostro obiettivo».

Si giocherà domani, domenica 31 ottobre, al PalaPania di Chiusi (Si) alle ore 18. Diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass. Arbitreranno l’incontro Daniele Valleriani di Ferentino (Fr), Chiara Maschietto di Treviso e Luca Bartolini di Fano (Pu).