Ristopro Fabriano, ecco il calendario di serie A2

FABRIANO – Il 27 aprile 2008 l’allora Indesit Fabriano giocava la sua ultima partita in serie A2, batteva per 84-70 l’Ignis Novara e conquistava, così, una salvezza “effimera”, perché di lì a poco il presidente Federico Mellone avrebbe trasferito la società a Roseto degli Abruzzi.

Tredici anni dopo, il prossimo 3 ottobre 2021, il basket fabrianese tornerà a giocare in serie A2 grazie alla neopromossa Ristopro Fabriano e l’avversario di turno sarà la Stella Azzurra Roma.

Così recita il calendario del campionato 2021/22, diramato oggi (giovedì 12 agosto) dalla Lega Nazionale Pallacanestro, prevedendo ventisei partite di “regular season”, al termine della quale ci sarà una “fase ad orologio” di quattro partite e poi scatteranno play-off e play-out. Una buona notizia è che non ci saranno turni infrasettimanali.

Si giocherà al PalaBaldinelli di Osimo (ore 18), la “casa” della Ristopro Fabriano in questa stagione poiché il PalaGuerrieri – com’è ormai ben noto – non è disponibile a causa di problemi strutturali per i quali sarà necessaria una ristrutturazione (della quale, però, ancora non si sa nulla).

Il calendario completo della Ristopro Fabriano

Dopo l’esordio casalingo, la Ristopro il 10 ottobre viaggerà alla volta di Forlì per una sfida con i romagnoli che negli anni Ottanta faceva palpitare molti cuori.

Poi si tornerà a giocare in casa con il San Severo domenica 17 ottobre, quindi due trasferte di fila: la prima a Roma con l’Eurobasket (il 23 ottobre, unica gara di sabato) e il 31 ottobre a Chiusi (il viaggio più vicino dell’anno, 110 chilometri).

Via via tutte le altre partite, con sosta di una settimana a Natale e poi il 13 marzo per le finali di Coppa Italia. L’ultima di campionato è prevista il 10 aprile in casa con Chieti.

In vista dell’inizio del campionato, la Ristopro Fabriano si radunerà lunedì 16 agosto al palasport di Cerreto d’Esi alle ore 17.30, il giorno dopo viste e test, il 18 agosto cominceranno gli allenamenti di preparazione veri e propri.