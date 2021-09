Ristopro Fabriano, buon test con Ancona e adesso la SuperCoppa

FABRIANO – Fluida in attacco nei primi due quarti, un po’ più macchinosa nei seguenti due: sono arrivate comunque buone indicazioni alla Ristopro Fabriano dall’amichevole giocata ieri pomeriggio – mercoledì 8 settembre – al palasport di Cerreto d’Esi con la Luciana Mosconi Ancona che, pur essendo una formazione di B, si è rivelata una avversaria solida dando vita ad un utile “test”.

Circa duecento i tifosi fabrianesi che, “green pass” alla mano, hanno assistito allo “scrimmage”, con punteggi azzerati ad ogni quarto: la Ristopro si è aggiudicata i primi due parziali (25-22 e 28-14), Ancona è stata brava a tenere in equilibrio il terzo (13-14), l’ultimo ha visto prevalere i cartai 17-11.

A livello individuale, tra i biancoblù, molto intraprendente Benetti, affiancato da uno Smith elegante e preciso. Ancora in fase di carburazione l’altro americano Davis, che è calato alla distanza, ma in avvio ha fatto vedere polpastrelli morbidissimi. Per Ancona, bene Quarisa sotto canestro, Centanni e Pozzetti sul perimetro.

Ecco il tabellino completo del match, che è stato arbitrato dalla qualificata terna marchigiana Pazzaglia, Bartolini, Lanciotti:

Ristopro Fabriano – Benetti 18, Smith 20, Baldassarre 13, Re, Caloia, Merletto 7, Matrone 5, Gulini, Marulli 7, Davis 10, Thioune 3, Gatti. All. Pansa

Luciana Mosconi Ancona – Minoli 4, Panzini, Centanni 20, Zandri, Quarisa 11, Aguzzoli 1, Gospodinov 2, Cacace 2, Ponzella, Giombini 6, Pozzetti 15, Anibaldi, Carboni. All. Coen

Ora la Ristopro Fabriano è chiamata a convertire il lavoro fatto in questo mese di preparazione nella prima partita ufficiale della stagione, la SuperCoppa di serie A2, prevista sabato 11 settembre contro la Chieti Basket 1974: si giocherà al PalaTriccoli di Jesi alle ore 20.45, biglietti in vendita su Liveticket (10 intero, 5 ridotto).

Intanto domani, venerdì 10 settembre (ore 19), verranno presentate le nuove divise di gioco della Ristopro per il campionato 2021/22 di A2 presso il punto di merchandising Sport4You (Via Buozzi 28, a Fabriano). Sarà l’occasione per svelare le tre canotte da gioco realizzate anche quest’anno dal designer Paolo Aisa. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Janus Basket Fabriano.