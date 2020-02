La Ristopro Fabriano torna al vertice della classifica di serie B

La vittoria a Ozzano e la concomitante sconfitta di Cento a Chieti riporta in cima la squadra cartaia. Il pivot Garri: «Abbiamo sempre più consapevolezza nei nostri mezzi»

FABRIANO – È stato un turno favorevole alla Ristopro Fabriano, il quinto di ritorno. I cartai di coach Pansa, infatti, nell’anticipo del sabato hanno dilagato ad Ozzano vincendo per 64-88, poi ieri (domenica) la Tramec Cento ha perso a Chieti per 69-65.

Pertanto, Fabriano è tornata al vertice della classifica proprio insieme a Cento a quota 32 punti. A breve distanza incalza Rimini (30), giunta alla incredibile quota di 10 vittorie consecutive. Quindi la coppia Cesena e Piacenza a braccetto a 28. È straordinariamente livellato verso l’alto questo girone del campionato di serie B, che sta entusiasmando sempre più gli appassionati.

«Per noi quella a Ozzano è stata una vittoria molto importante, che ci dà ancora più motivazione e spinta – è il commento di Luca Garri, pivot della Ristopro Fabriano. – Una vittoria che volevamo a tutti i costi, perché ci era rimasta indigesta la sconfitta a Cesena per come è maturata. Mercoledì nell’infrasettimanale con Teramo (vittoria per 92-60, nda) abbiamo lanciato un primo segnale, a Ozzano ne abbiamo mandato un altro: è un successo che ci dà ancora più consapevolezza nei nostri mezzi».

Nel girone di ritorno la Ristopro è un po’ cambiata nel modo di giocare, molto più votata all’attacco rispetto all’andata, basti pensare che in queste prime cinque partite di ritorno sta viaggiando alla media di 82,2 punti segnati.

«Abbiamo cercato di cambiare il nostro modo di giocare per essere meno prevedibili, distribuendo di più i tiri e i punti – commenta l’ex pivot azzurro in forza da quest’anno alla Ristopro -. Stiamo cambiando un po’ pelle, perché dopo il girone di andata gli avversari cominciavano a conoscerci bene e si preparavano di conseguenza. E’ giusto cambiare per rinnovarci un po’».

Dopo un paio di giorni di meritato riposo, domani (martedì) la Ristopro Fabriano tornerà ad allenarsi al PalaGuerrieri: all’orizzonte c’è un’altra insidiosa trasferta, a Giulianova, domenica 9 febbraio.