La Ristopro Fabriano non completa la rimonta, vince Forlì

FABRIANO – Il turno infrasettimanale di recupero della seconda giornata di ritorno di serie A2 non è stato positivo per la Ristopro Fabriano, che – superata in casa dalla Uniero Forlì per 77-87 – raggiunge la settima sconfitta consecutiva e resta in fondo alla classifica con 6 punti.

La squadra di coach Ciarpella è protagonista di un buon inizio, conquistando sette punti di vantaggio, ma nella seconda frazione Forlì ribalta la situazione e raggiunge anche il più undici. Fabriano non si disunisce e ritorna gradualmente in partita arrivando soltanto ad un punto di ritardo al 34’ (71-72).

Ma, in questo frangente, i cartai sciupano qualcosa in attacco, mentre sul fronte opposto vengono puniti da due triple di fila di Palumbo che di fatto chiude i giochi.

«Complimenti a Forlì per la vittoria – dice il tecnico marchigiano Ciarpella – Non abbiamo mai avuto la sensazione di portarla a casa, nonostante fossimo partiti bene. Troppo soft in difesa dove abbiamo concesso tiri facili. Nel secondo tempo un po’ meglio, ma sul -1 abbiamo subito un parziale di 0-12 perché è mancata la lucidità. Dispiace perché potevamo raccogliere i due punti».

Per quanto riguarda il resto delle partite in programma, Latina (Henderson 22) ha superato 88-84 Ravenna, Ferrara (Mayfield 23) si è imposta 77-68 sulla Stella Azzurra Roma, Cento (James 16) ha fatto suo il testa a testa con Nardò spuntandola alla fine 77-74, colpi esterni per Chiusi (Medford 21) a San Severo 73-77 e per Verona (Candussi 19) a Chieti 72-82. Si giocherà il 23 marzo il match Atlante Roma vs Scafati.

Classifica – Scafati 34; Verona 33; Ravenna 30; Chiusi 28; Ferrara e Cento 26; San Severo 22; Forlì 20; Atlante Roma e Latina 18; Chieti 16; Nardò 14; Stella Azzurra Roma 12; Fabriano 6.

Per quanto riguarda il prossimo turno, domenica 20 marzo la Ristopro Fabriano andrà in trasferta a Cento.

Ristopro Fabriano – Unieuro Forli = 77-87

Ristopro Fabriano – Tommasini 17 (3/7, 3/4), Smith 14 (4/9, 2/4), Hollis 13 (3/5, 2/2), Santiangeli 13 (3/8, 1/6), Matrone 7 (1/1, 1/1), Marulli 7 (1/5, 1/4), Thioune 5 (2/3), Benetti 1 (0/4, 0/1), Gulini, Onesta ne, Caloia ne. All. Ciambella

Unieuro Forli – Lucas 21 (5/11, 2/2), Rush 11 (4/8, 1/2), Palumbo 11 (1/2, 3/6), Bruttini 11 (3/4, 0/1), Benvenuti 10 (4/8), Bolpin 8 (1/3, 2/5), Natali 6 (2/4 da due), Pullazi 6 (1/1, 1/2), Giachetti 3 (0/2, 1/1), Bandini ne. All. Dell’Agnello

Parziali – (28-26, 16-25, 20-18, 13-18)