Ristopro Fabriano, primo volto nuovo: ecco Gabriele Benetti

FABRIANO – A sorpresa, la Ristopro Fabriano annuncia il primo “volto nuovo” della squadra in costruzione per la prossima serie A2. Si tratta di Gabriele Benetti, due metri, ala vicentina classe 1995, reduce da una stagione al ritmo di 10 punti e 3,5 rimbalzi a Latina, in serie A2.

Coach Lorenzo Pansa ha pensato a lui fin dall’inizio del “mercato” e la società è riuscito ad accontentarlo. «Ho avuto modo di parlare con il coach, che già conoscevo – sono le prime parole din biancoblù di Gabriele Benetti – Mi ha descritto il progetto e la società, mi sono sentito subito “voluto”, credo che da parte di un giocatore questa sia una cosa che fa sempre piacere. Fabriano è fresca di promozione quindi la voglia di far bene sarà sicuramente tanta, sono motivazioni in più che hanno influito sulla decisione di far parte di questo progetto».

Benetti, dopo gli esordi giovanili a Marostica, si è formato alla Virtus Bologna con cui ha in archivio quindici presenze in serie A nel 2014, dopodichè ha giocato alla Virtus Roma in A2, subendo un infortunio al crociato nel 2018 che ne ha rallentato la crescita, ripresa con vigore dall’anno scorso a Latina.

Al di là del basket, la curiosità è che dal 2017 è legato sentimentalmente ad Alice Sabatini, la Miss Italia del 2015.

Contestualmente, la Ristopro Fabriano ha salutato Santiago Boffelli, che ha fatto parte della squadra nella seconda parte della vincente stagione scorsa.