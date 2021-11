Ristopro Fabriano, coach Pansa: «Atteggiamento giusto, avanti così»

FABRIANO – Finalmente un risveglio felice per la Ristopro Fabriano. La prima vittoria in serie A2 alla quinta giornata, conquistata ieri pomeriggio (domenica 31 ottobre) a Chiusi contro l’Umana (64-71) rappresenta una fondamentale iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. «Serviva vincere, in qualunque modo – sono le parole di coach Lorenzo Pansa -. Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati più fluidi rispetto alle altre partite e di questo sono contento. Ovviamente ci sono ancora tanti dettagli da affinare ma, come dicevo, la cosa importante era vincere la prima partita e da qui ripartire per continuare nel percorso di crescita».

Ampio fatturato di punti è arrivato dalla coppia di americani biancoblù, Arik Smith (22 punti con 5/8 da due e 4/5 da tre) e Dwayne Davis (21 punti con 3/3 ai liberi, 6/11 da due e 2/4 da tre).

L’ultimo arrivato in casa fabrianese, Marco Santiangeli, alla secondo partita, ha chiuso con 3 punti a referto, mettendosi a disposizione della squadra. «Abbiamo lavorato con intensità questa settimana, preparando bene la partita – è il pensiero del giocatore della Ristopro -. Siamo stati bravi a rimanere avanti nel finale e a portare a casa il successo. La mia condizione? Vengo da un lungo periodo di stop e per me questo è un momento difficile, sto cercando di inserirmi all’interno dei giochi e dell’organizzazione della squadra. Mi sto allenando sempre più forte e un passo alla volta spero di essere sempre più utile alla Ristopro».

Il campionato di serie A2 non consente troppo tempo per rilassarsi: da domani è già tempo di pensare al prossimo match in programma domenica 7 novembre al PalaBaldinelli di Osimo (ore 18) dove arriverà a far visita la Top Secret Ferrara.