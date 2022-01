La Ristopro Fabriano riceve l’Atlante Roma: out Thioune, ginocchio

FABRIANO – Il match di domani 30 gennaio in casa con l’Atlante Roma sarà per la Ristopro Fabriano una sorta di “nuovo inizio” della stagione. Potranno finalmente esordire, infatti, i nuovi innesti Damian Hollis e Claudio Tommasini, che vanno a rinforzare la rosa di coach Lorenzo Pansa con l’obiettivo di risollevare la china dall’ultimo posto in classifica con 4 punti in cui si trova, reduce da otto sconfitte consecutive.

«Hollis e Tommasini si sono ben inseriti in queste due settimane di allenamento – riferisce coach Pansa. – Si sono rivelati molto disponibili sia con i compagni che con lo staff. Con il loro inserimento avremo più fisicità ed esperienza».

Fin qui le buone notizie. Quelle meno buone riguardano invece Elhadji Thioune: il pivot biancoblù si è infortunato al ginocchio domenica scorsa e dovrà rimanere fermo per un periodo di almeno un mese. Proprio senza pace la stagione della Ristopro.

Sul fronte opposto, l’Atlante Roma di coach Damiano Pilot (14 punti in classifica) viene da quattro vittorie consecutive e farà esordire il nuovo americano Jeffrey Carroll (ex Forlì) che va a sostituire Gage Davis (passato a Pistoia) e deve rinunciare agli infortunati Santini e Cicchetti.

«Roma è una squadra di talento – ne parla il coach fabrianese Pansa – che sa giocare ad alto ritmo e realizzare break importanti. Dovremo essere bravi a limitare i primi secondi delle loro azioni, cercando di farli giocare più a lungo. Ci dovremo mettere tanta “cattiveria” agonistica».

All’andata l’Atlante vinse 80-67 con 23 punti di Pepe. Per Fabriano ce ne furono 20 di Smith.

Si gioca domani, domenica 30 gennaio, al PalaBaldinelli di Osimo alle ore 17. Arbitreranno l’incontro i signori Alessandro Tirozzi di Bologna, Daniele Yang Yao di Vigasio (Vr) e e Angelo Valerio Bramante di San Martino Buon Albergo (Vr).