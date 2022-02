La Ristopro Fabriano vuol proseguire la serie positiva

FABRIANO – E’ in arrivo la quinta giornata di ritorno nel campionato di serie A2 di pallacanestro. Un turno che presenta interessanti scontri nelle zone alte tra Verona vs Ravenna e San Severo vs Ferrara, ma anche una posta in palio importante al limite della zona play-out in Chieti vs Nardò e Atlante Roma vs Latina, mentre è testa-coda tra la capolista Scafati e la Stella Azzurra Roma.

A chiudere il quadro della giornata c’è il match che riguarda l’unica rappresentante marchigiana di serie A2, la Ristopro Fabriano di coach Lorenzo Pansa, che anche domani (domenica 6 febbraio) giocherà in casa (PalaBaldinelli di Osimo, ore 17) con la sorprendente Umana Chiusi.

I cartai, che chiudono la classifica con 6 punti al pari della Stella Azzurra Roma, sono rinfrancati dal ritorno al successo di domenica scorsa con l’Atlante Roma e domani di fronte si troveranno i toscani che hanno ben 18 punti.

«Chiusi è una squadra neopromossa che finora ha stupito e si è anche qualificata per la Final Eight di Coppa Italia – è il commento del coach fabrianese Lorenzo Pansa. – Il loro gruppo è solido e l’americano Medford ne è sempre più a capo. Ma noi, indipendentemente dall’avversario, dovremo cercare di portare a casa anche questi due punti».

Contro l’Umana Chiusi dell’ex Francesco Fratto, all’andata, la Ristopro conquistò l’unica vittoria fuori casa finora ottenuta per 64-71.