FABRIANO – Sono giornate molto attive sul mercato per la Ristopro Fabriano, neopromossa in serie A2 di basket. La prima novità relativa alla nuova “costruenda” formazione di coach Lorenzo Pansa è la conferma del play e capitano Daniele Merletto (classe 1993), che vestirà la casacca biancoblù per la terza stagione consecutiva (9,2 punti e 2,8 assist nel campionato appena concluso, 11,2 punti e 2,9 assist in quello precedente).

Sempre in entrata, è molto vicino l’accordo con Patrick Baldassarre (ala/pivot, classe 1986, 201 centimetri), ex Ferrara. Così come è sulla via della conferma il giovane Gianmarco Gulini. È “saltata”, invece, la trattativa con il pivot siciliano Francesco Pellegrino, che per il quarto anno consecutivo resterà a Udine.

Alla voce “uscite” c’è il veterano Luca Garri: le sue strade e quelle della Ristopro Fabriano si sono separate dopo due stagioni (14,8 punti e 8 rimbalzi nel 2019/20, 7,6 punti e 4,9 rimbalzi nel campionato appena concluso).