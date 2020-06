Pronto a ripartire nel National Trophy il pilota di Senigallia Simone Saltarelli

Confermata ancora una volta la classe SBK 1000 per il centauro locale in sella alla sua Yamaha del JAngel Team con la nuova livrea

SENIGALLIA – Dopo lo stop, anche il mondo del motociclismo è pronto a ripartire e, con esso, anche il pilota di Senigallia Simone Saltarelli. Non che si siano fermate del tutto le attività: le case motociclistiche hanno continuato l’elaborazione dei propri modelli, mentre i centauri hanno tenuto sotto controllo la condizione atletica per affrontare una nuova stagione che, si dice, partirà a giorni.

Per quanto riguarda il centauro di Senigallia, l’avventura è ancora nel campionato National Trophy, classe SBK 1000, in sella alla sua Yamaha 1000, ancora con il Jangel MotorSport Team. La presentazione di moto e pilota è avvenuta alcuni giorni fa, ovviamente in diretta facebook, mentre la prima gara sarà dal Mugello, a luglio.

Presentazione TEAM JANGEL 2020 Pubblicato da J.Angel Racing Team su Sabato 30 maggio 2020

Soddisfatto Saltarelli: «Ringrazio il team per il lavoro svolto questo inverno. Ci siamo sentiti continuamente ed ogni volta abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Nel National Trophy il livello è molto alto ed ha raggiunto livelli di competizione degni di campionati più blasonati. Lo scorso campionato eravamo sempre tra i primi 6, e sono convinto che anche quest’anno potremmo lottare per le prime posizioni».