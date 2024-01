Riparte la serie D: Samb con tante novità, Vigor a caccia del poker

Riparte il campionato di serie D dopo la sosta natalizia, con le marchigiane in campo domani alle ore 14.30. La Samb prova a lasciarsi alle spalle la vicenda Giampaolo per riprendere a correre in classifica, dopo un mese di dicembre terribile (2 punti in 4 partite). I rossoblù sono di scena al Riviera delle Palme contro il Sora, battuto 3-1 all’andata nel match di esordio in campionato. Rispetto ad allora la squadra di Lauro si presenta con tante novità in squadra. Gli ultimi due arrivati in casa Samb sono gli under Sciarra e Mbaye, qualche dubbio di formazione legato ai nuovi acquisti Senigagliesi (che potrebbe partire titolare) e Bontà (forse a gara in corso). Indisponibili Paolini e Lonardo.



Ricomincia in trasferta la Vigor Senigallia, impegnata a Termoli contro una squadra penultima in classifica ma reduce dal pareggio nel derby contro la capolista Campobasso. Occhi ben aperti dunque per Pesaresi e compagni, a caccia del quarto successo consecutivo dopo un 2023 concluso con il botto. Mister Clementi avrà a disposizione anche il nuovo acquisto Marco Romizi, pronto a portare qualità ed esperienza. «Mi metterò a completa disposizione – ha dichiarato il centrocampista – non sono qua per fare la prima donna, o per vantarmi del curriculum. Serve umiltà e cercherò di dare una mano in campo e fuori, visto che è una squadra molto giovane».

Pronta a ripartire il Fossombrone, che ha chiuso in calo un girone di andata comunque ampiamente positivo. I biancoazzurri se la vedranno in casa contro il temibile Avezzano, vicecapolista a quota 31 insieme a Samb e L’Aquila. Mister Fucili potrà contare sui due nuovi under arrivati dal mercato: Alessio Di Giorgio (portiere 2006 proveniente dalla Salernitana) e Alberto Giacchina (centrocampista classe 2005 proviene dalla Primavera dell’Entella).

Trasferta impegnativa per l’Atletico Ascoli di scena a Chieti, squadra in lotta per la vetta della classifica. All’andata finì 0-0, con i bianconeri che fallirono un calcio di rigore. La formazione di Seccardini è imbattuta da tre turni e continua a valorizzare i gioielli del suo settore giovanile: l’ultima notizia è la convocazione di Nicola Torregiani in Rappresentativa Nazionale Dilettanti under 17.



Delicato scontro salvezza per l’Alma J. Fano, impegnato sul campo del Vastogirardi che in classifica ha un punto in meno dei granata. La squadra di Cornacchini viene da tre risultati utili consecutivi, ma la pausa natalizia è stata tutt’altro che serena, con le turbolenze societarie e il mercato che ha portato all’addio di Tenkorang (capocannoniere della squadra) passato al Livorno. E’ stato tesserato Pierfederici, centrocampista esterno, ma i granata cercano un sostituto per l’attacco, che potrebbe arrivare anche dagli svincolati della C.