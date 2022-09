ASCOLI – Due squadre al comando. Reggina e Brescia guidano la classifica nel campionato di serie B, anche al termine (o quasi) della sesta giornata di andata. Con due prestazioni autorevoli e autoritarie, infatti, le due formazioni confermano di essere in uno strepitoso momento di forma e di meritare la prima posizione.

I risultati

Entrando nel dettaglio della giornata, in attesa dei risultati dei due posticipi Genoa e Modena, cominciato alle 16.15, e del derby di domani tra Perugia e Ternana (calcio d’inizio anche in questo caso alle 16.15), la Reggina è stata sicuramente la squadra di giornata. I calabresi, infatti, guidati in panchina da Pippo Inzaghi, hanno rifilato un secco 3-0 casalingo al malcapitato Cittadella, grazie ai gol di Gagliolo (nel primo tempo), Fabbian e Gori (entrambi nella ripresa). Al Brescia, invece, ieri sera è bastato il gol di Bianchi nel recupero per battere in casa il Benevento. Passo falso dell’Ascoli, invece, sconfitto tra le mura amiche dal Parma per 3-1. Tutino e Inglese portano i ducali sul doppio vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa chiude i conti Man, prima del gol della bandiera bianconero realizzato da Lungoyi. Il Bari resta l’unica squadra imbattuta del torneo e con il gol del capocannoniere Cheddira vince 1-0 a Cagliari. L’autogol di Buttaro, sul finire del primo tempo, permette al Frosinone di vincere in casa 1-0 contro il Palermo. Spettacolare 3-3 tra Como e Spal. Prima Maistro per gli ospiti, poi Cutrone per i locali chiudono il primo tempo. Nella ripresa Como avanti ancora con Cutrone, poi pari ospite di Moncini. Segna ancora il Como con Ioannou e nel recupero Esposito fissa il punteggio sul 3-3. Uno pari, invece, tra Südtirol e Cosenza: altoatesino avanti con Rover, poi pareggio cosentino di Kornvig. Infine, 1-1 anche tra Venezia e Pisa: vantaggio dei padroni di casa con Novakovic e pari ospite realizzato da Gliozzi.

La classifica

Questa la classifica dopo la sesta giornata, in attesa appunto dei risultati dei posticipi Genoa-Modena e Ternana-Perugia: Reggina, Brescia 15; Frosinone, Bari 12; Cagliari 10; Parma, Spal 9; Genoa, Cosenza, Ascoli, Cittadella 8; Benevento, Ternana, Palermo, Südtirol 7; Venezia 5; Perugia 4; Modena, Como 3; Pisa 2.