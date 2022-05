Recanatese, match-ball per la C! Castelfidardo: ufficiale la firma di Piccioni

La Recanatese è ad un passo dalla sua prima storica promozione in serie C. Un traguardo distante appena tre punti: basterebbe una vittoria domani 8 maggio sul campo del Matese per averne la matematica certezza. I leopardiani, infatti, dopo aver vinto la gara di recupero contro il Vastogirardi per 2-0, hanno portato a 10 punti il vantaggio sulle inseguitrici Trastevere e Tolentino, con sole quattro giornate al termine del campionato. Ma la serie C potrebbe arrivare anche senza una vittoria, approfittando di eventuali passi falsi di Trastevere e Tolentino, impegnate rispettivamente a Castelfidardo e Castelnuovo Vomano.

Proprio la squadra capitolina gioca in anticipo oggi pomeriggio (sabato 7 maggio) alle ore 16 sul campo del Castelfidardo, sulla cui panchina farà il suo esordio ufficiale mister Enrico Piccioni.

Il tecnico di San Benedetto del Tronto è stato ufficializzato soltanto poche ore prima della partita, dopo due settimane di stand-by per una serie di intoppi che ne avevano rallentato il tesseramento. Per lui ci sarà subito un battesimo di fuoco, contro la squadra vicecapolista del girone con 16 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. C’è un abisso tecnico e di classifica tra le due squadre ma i fidardensi devono fare punti per non perdere contatto con la zona salvezza e assicurarsi almeno i play-out.

Oggi altri due anticipi in programma: Notaresco-Pineto e Fano-Nereto. Quest’ultima gara può rappresentare uno spartiacque fondamentale per la salvezza della formazione granata. La squadra di mister Catalano (a quota 38) è a soli tre punti dalla zona salvezza: deve vincere in casa e sperare nel passo falso delle sue dirette concorrenti, tutte alle prese con impegni piuttosto ostici. Il Vastogirardi (a quota 40) se la vedrà in casa con il Porto d’Ascoli, in piena lotta per i play-off, così come il Montegiorgio (40 punti) che sarà impegnato in trasferta nel derby contro la Sambenedettese, anche lei ancora in corsa per un posto tra le prime cinque. Ma rischia anche il Castelnuovo Vomano (a quota 41) che giocherà in casa contro il Tolentino, secondo in classifica insieme al Trastevere e ancora potenzialmente in lotta per la promozione. La squadra di mister Mosconi non è certo disposta a tirare i remi in barca, anzi proverà a conquistare quanti più punti possibili da qui alla fine del campionato, per chiudere una stagione che resta comunque da incorniciare per i cremisi.

Classifica: Recanatese 64; Trastevere e Tolentino 54; Fiuggi 47; Vastese e Porto d’Ascoli 46; Sambenedettese e Pineto 45; Notaresco e Chieti 43; Matese 42; Castelnuovo V. 41; Montegiorgio e Vastogirardi 40; Fano 38; Castelfidardo 34; Nereto 12; Alto Casertano 7.

Prossimo turno (7 maggio): Castelfidardo-Trastevere; Notaresco-Pineto; Fano-Nereto; Chieti-Alto Casertano; (8 maggio) Castelnuovo V.-Tolentino; Matese-Recanatese; Sambenedettese-Montegiorgio; Vastese-Fiuggi; Vastogirardi-Porto d’Ascoli.