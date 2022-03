Recanatese: la capolista se ne va. Risorge il Castelfidardo, Porto D’Ascoli ribalta il derby

Tanti gol e qualche sorpresa: il girone F della serie D si conferma equilibrato e incerto. Con un’unica eccezione: la Recanatese, sempre più dominante e sempre più capolista. La squadra di mister Pagliari fa suo lo scontro diretto contro il Trastevere, volando a +10 dai capitolini secondi in classifica. La serie C è sempre più vicina.

Una gara condizionata da un episodio chiave: all’11° del primo tempo Monni del Trastevere si fa espellere per condotta violenta. I leopardiani, in superiorità numerica, lavorano ai fianchi gli avversari e allo scadere del primo tempo passano in vantaggio con Minnozzi, che capitalizza il suggerimento di Minicucci. Nella ripresa la capolista controlla senza troppi affanni, poi in cinque minuti piazza i colpi del kappaò, prima al 65’ con Sbaffo su rigore (15° centro in campionato) poi al 70’ con Raparo che conclude sotto l’incrocio dopo l’assist del solito Minicucci.

L’altro 3-0 di giornata lo mette a segno un sorprendente Castelfidardo, che risorge in casa contro il Chieti, reduce da sei risultati utili consecutivi. Partita dominata dai fidardensi, che vanno in vantaggio al 16’ con Cardinali, imbeccato in area da Faye. Nel secondo tempo dopo cinque minuti la squadra di Mangiapane trova subito il raddoppio con Cusimano, che sfrutta al meglio l’assist di Cardinali. E al 79’ arriva il terzo gol firmato da Braconi, che supera Forti con un bel pallonetto. I fidardensi ritrovano così una vittoria che mancava da ben 3 mesi (contro l’Aurora Alto Casertano, lo scorso 4 dicembre) e tornano prepotentemente in gioco per la salvezza a quota 27 punti. Lì dove si trova anche l’Alma Juventus Fano, che pareggia 2-2 in casa contro la Sambenedettese. I granata danno filo da torcere agli ospiti, che concludono in vantaggio il primo tempo (gol di Fall dopo 15 minuti), ma nella ripresa si fanno prima raggiungere da Casolla (al 57’ su rigore, poi superare da Zanni (al 59’ con un gran tiro da fuori area). Il definitivo pareggio arriva al 65’ con Cardella che infila di testa su calcio d’angolo.



Resta in zona play-out (a quota 29 punti) anche il Montegiorgio, sconfitto 3-1 in trasferta nel derby contro il Porto D’Ascoli. I rossoblu passano in vantaggio con Marchionni su rigore, poi i padroni di casa ribaltano il risultato nella ripresa con la doppietta di Battista e il gol di Verdesi. Si interrompe così la serie positiva del Montegiorgio che durava da sette partite consecutive.

Rinviata per neve la gara tra Vastogirardi e Tolentino.