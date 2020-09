Real Fabriano calcio a 5, la rosa è al completo

Ecco l'organico cartaio in vista del campionato di C2. Il presidente Lorenzo Alunni: «Prima di tutto, tornare a giocare in tranquillità»

FABRIANO – Squadra terminata. Il Real Fabriano, massima realtà di calcio a 5 della città della carta, si appresta così ad affrontare il prossimo campionato di serie C2.

L’ultimo nome ufficializzato è quello di Matteo Ceccarelli (portiere, classe 2000), che va così a completare la “rosa” a disposizione di mister Francesco Rinaldi: un team consolidato ed esperto per la categoria, con tante conferme e alcuni ritorni, ma anche con alcuni giovani che daranno freschezza.

Questi, nel dettaglio, i giocatori (tra parentesi il ruolo, L laterale, C centrale, P pivot, GK portiere): Angelelli Andrea (L), Bartolini Luca (L), Carmenati Andrea (L), Carnevali Gabriele (P), Ceccarelli Matteo (GK), Centocanti Fabio (C), Ciculi Francesco (L), Farneti Alessandro (C/L), Innocenzi Teo (L/P), Laurenzi Nicolò (L), Sakuta Rubens (L), Strinati Riccardo (GK), Stroppa William (C). Ad integrazione della rosa della prima squadra, qualora servisse, ci saranno i ragazzi dell’Under 21.

Lo staff tecnico sarà così composto: allenatore Rinaldi Francesco, vice allenatore Fanelli Marco, dirigente Baldoni Giorgio, allenatore dei portieri Pierantonietti Mirko.

È soddisfatto il nuovo presidente Lorenzo Alunni: «Diciamo che la nostra volontà era quella di ripartire dalla struttura della passata stagione – ha detto – alla quale abbiamo aggiunto due elementi importanti come Angelelli e Bartolini che daranno un contributo fondamentale. La nostra priorità, viste le tante incertezze dovute al momento, è di tornare innanzitutto a giocare in tranquillità. Dopodiché mi auguro che il potenziale di questa squadra venga fuori anche nel rettangolo di gioco. L’obiettivo è quello di affrontare al meglio ogni partita e cercare di vincerla con i mezzi che abbiamo a disposizione».

La preparazione è iniziata il 24 agosto. I giocatori hanno potuto consolidare il loro affiatamento durante un mini-ritiro presso l’Agriturismo Antico Muro di Sassoferrato, utile per ritrovarsi e ricaricare le pile in vista della prossima stagione. Tre giornate in cui sono stati curati anche gli aspetti psicologico/motivazionali e nutrizionali grazie alla collaborazione con lo Studio di Psiconutrizione J&J.

Ad oggi, salvo cambiamenti, l’inizio del campionato di C2 è previsto per il 2 ottobre, mentre il via alla Coppa Marche per il 6 ottobre.