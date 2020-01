Rajola raggiante post-derby: «Complimenti a tutto il Campetto Basket»

ANCONA- Il derby vinto per 82-73 dal Campetto Basket Ancona sulla capolista Janus Fabriano ha fatto vivere una domenica di gloria al pubblico biancoverde.

Tra i più raggianti in casa anconetana c’è sicuramente coach Stefano Rajola che ha applaudito alla grande prova dei suoi ragazzi:

«Una partita bellissima e ben giocata che abbiamo approcciato nella maniera giusta con Fabriano che sia alla fine del primo che del secondo quarto ha trovato due triple sulla sirena che potevano anche far male dal punto di vista mentale.



Nella ripresa siamo rientrati in campo tosti e ancor più concentrati facendo una grande partita sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Ci siamo tolti quella pressione che avevamo specialmente nelle partite in casa. Ho sempre detto ai ragazzi di giocare tranquilli pur stando attenti.



Stasera lo abbiamo fatto e faccio davvero i complimenti ai ragazzi perchè in settimana hanno lavorato davvero tanto e bene. Ci impegniamo sempre per preparare al meglio le partite, ma devo essere sincero e dire che nell’ultima settimana lo abbiamo fatto ancora meglio. Complimenti a tutti davvero».

L’obiettivo, nonostante la vittoria, continua ad essere quello della salvezza. Su questo Rajola è stato chiaro: «L’obiettivo della Luciana Mosconi è vincere ora ad Ozzano, non possiamo pensare ad altro anche perchè non dipende solo da noi. Come ripeto il girone di ritorno è un secondo campionato, lo cominciamo con una vittoria bellissima e importantissima ma dobbiamo soltanto guardare partita per partita».