Raffica di podi per il Cus Ancona ginnastica artistica

ANCONA – Fine settimana da incorniciare per il Cus Ancona ginnastica artistica che a Fermo nell’ultima prova del campionato regionale conquista una serie di podi. Nella categoria Silver Ld,Le,Lc, e Lb il primo posto è andato a Sofia Toppetti, Matilde Martello, Viola Spina, e Caterina Pierantoni.



Il secondo posto se lo è aggiudicato Vanessa Casadei mentre il terzo gradino del podio nelle varie categorie è andato a Chiara Mascino, Perla Gambelli, Camilla Carotti e Ludovica Matteucci. Quinto posto per Emma Mattioli, Vittoria Mascino e Grets Bronzini. Settima Emma Lo Parco, ottava Rebecca Carotti, decima Noemi Gioacchini undicesima Rebecca Verde.



Terminata la fase regionale il Cus Ancona a giugno tornerà in pedana per la fase nazionale in programma a Rimini. Sempre in questo fine settimana Teodora Dragan ha gareggiato a Mortara in provincia di Pavia. «Su oltre 140 atlete, Teodora si è piazzata a metà classifica ma quello che davvero era importante per questa bambina essere arrivata alla fase nazionale dove si è potuta confrontare con altre realtà. Un momento di crescita anche per lo stesso Cus Ancona che ha seguito Teodora con alcuni componenti dello staff tecnico. Sezione ginnastica artistica del Cus Ancona che ha ripreso a Posatora l’attività di psicomotricità per i bambini in età compresa tre i 3 e i 6 anni cosi come sono iniziati i corsi dai 6 anni in su per la ginnastica artistica», spiega in una nota l’ente.

Per informazioni 334/3323131