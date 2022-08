Mister Bucchi soddisfatto per le prime uscite, ma i tifosi sognano un colpaccio esterno in terra siciliana

ASCOLI – Quattro punti nelle prime due partite. Questo il bilancio per l’Ascoli, al termine delle prime due giornate di campionato nella serie B 2022/2023. Un avvio sicuramente positivo di stagione, per i bianconeri, che con mister Bucchi puntano in alto. L’obiettivo minimo, infatti, è confermare il piazzamento playoff ottenuto l’anno scorso, ma la concorrenza è agguerrita e i primi due turni hanno confermato che il torneo sarà complicato, con tante squadre molto preparate e pronte al salto di categoria.

Il bilancio

Nella prima giornata, lo scorso 14 agosto, al Del Duca l’Ascoli aveva battuto con merito la Ternana, per 2-1, grazie alle reti di Botteghin e Collocolo, entrambe realizzate sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa l’inutile gol ternano messo a segno dall’ex Favilli. Sabato scorso, invece, sempre allo stadio Del Duca, i bianconeri non sono andati oltre l’1-1 contro la Spal. Il vantaggio di Gondo, realizzato nel corso del primo tempo, su calcio di rigore procurato dallo stesso attaccante ivoriano appena arrivato in maglia ascolana, è servito a poco. I ferraresi, infatti, sono riusciti ad agguantare il pareggio con Maistro, anche lui protagonista del classico gol dell’ex. Insomma, un pari che lascia al Picchio parecchio amaro in bocca ma che comunque consente alla squadra di Bucchi di restare nella parta alta della classifica e dare continuità ai propri risultati.

La situazione

Sabato sera, l’Ascoli tornerà in campo al Barbera, in terra siciliana, per sfidare il Palermo. I rosanero sono neopromossi ma hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi e puntano sicuramente a recitare un ruolo da protagonisti. Si giocherà alle 20.45. Tornando alla seconda giornata di campionato, che si è conclusa ieri, questi gli altri risultati, oltre all’1-1 tra Ascoli e Spal: Bari-Palermo 1-1, Perugia-Parma 0-0, Genoa-Benevento 0-0, Ternana-Reggina 1-0, Cosenza-Modena 2-1, Pisa-Como 2-2, Frosinone-Brescia 3-0, Sudtirol-Venezia 1-2, Cagliari-Cittadella 2-1. Ecco la classifica aggiornata dopo le prime due giornate di campionato in serie B: Frosinone, Cosenza 6; Palermo, Ascoli, Cagliari, Genoa 4; Reggina, Cittadella, Venezia, Ternana, Brescia 3; Como, Bari, Parma 2; Pisa, Benevento, Spal, Perugia 1; Modena, Sudtirol 0.