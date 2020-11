Il quadro del volley di serie A in campo nel weekend

MACERATA – Con la Cucine Lube Civitanova che ha già giocato domenica scorsa – 15 novembre – il proprio match che da calendario fa parte del prossimo turno, spazio nel weekend alle altre marchigiane di serie A.

La CBF Balducci HR Macerata in serie A2, domenica alle 17 attende la visita della Omag San Giovanni in Marignano. Per la squadra di Paniconi l’imperativo è vincere per ritrovare fiducia ed entusiasmo ma anche punti pesanti in ottica classifica considerando anche che poi, nel turno successivo, dovrà fermarsi di nuovo per osservare il riposo

Sempre nel Girone Est la Megabox Vallefoglia, dopo il punto interno domenica scorsa con Soverato, sale a Montecchio Maggiore che ha saltato sia il match con la CBF Balducci che quello di domenica scorsa a Cutrofiano e non gioca una partita da fine ottobre.

In serie A3 maschile nel girone Bianco la MedStore Macerata sarà in trasferta a San Donà di Piave domenica alle 18 mentre la Vigilar Fano ospita la Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Entrambe le formazioni hanno bisogno di tornare al successo. Nel girone Blu invece la Videx Grottazzolina forte del suo 3 su 3 finora, sarà in trasferta in casa della SMI Roma. Tutte le partite si giocheranno a porte chiuse.