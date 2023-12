Pugilato, a Davide Cacchiarelli la medaglia di bronzo agli Italiani di Chianciano

L'atleta ventisettenne di Montecassiano, tesserato per il Boxing Club Castelfidardo, è salito sul podio lo scorso weekend in Toscana

ANCONA – Il pugile Davide Cacchiarelli del Boxing Club Castelfidardo centra il bronzo ai campionati italiani. Ancora una medaglia tricolore, dunque per la società fidardense: questa volta i riflettori si sono accesi su Davide Cacchiarelli, categoria +92, élite di spicco della società fidardense che è riuscito a salire sul podio nazionale conquistando il bronzo ai campionati italiani assoluti di pugilato appena conclusi al palasport di Chianciano Terme, massima competizione pugilistica italiana cui hanno preso parte 180 uomini e 73 donne provenienti da tutta Italia. Davide Cacchiarelli, assistito all’angolo dal maestro Andrea Gabbanelli, dopo aver superato le fasi eliminatorie si è imposto ai punti contro il toscano Dyrma Jashar in un match molto combattuto in cui hanno fatto la differenza la potenza e la tecnica del marchigiano. Nei quarti di finale il pugile fidardense è riuscito a battere in tutte e tre le riprese anche il ligure Otmane Khaldoun, ma in semifinale è stato superato, seppur di misura, dal toscano Matteo Mariotti.

Davide Cacchiarelli che ha ventisette anni e vive a Montecassiano, da circa dieci anni pratica la boxe e vanta venticinque match all’attivo. «Sono soddisfatto della medaglia conquistata in una categoria, quella dei supermassimi, che non è la mia, di solito sono sotto i 90 kg – ha raccontato Cacchiarelli dopo i match –. Ma rientrando da un infortunio ho preferito evitare di scendere repentinamente di peso; sicuramente nei pesi massimi mi sarei potuto esprimere maggiormente e forse avrei avuto la possibilità di vincere una medaglia di un altro metallo». Con il bronzo di Cacchiarelli è la quarta medaglia di caratura nazionale conquistata quest’anno dai giovani atleti del Boxing Club Castelfidardo, dopo quella d’oro dello junior Vincenzo Maio premiato ad Assisi e le due di bronzo vinte da Anacleto Gabbanelli ai campionati youth di Copertino e Marta Kolodziej, junior a Montesilvano. Per i meriti acquisiti durante un anno di successi, la società dilettantistica che vanta di allenare anche diversi pugili professionisti tra i quali Charlemagne Metonyekpon, due volte campione italiano nella categoria superleggeri e sfidante al titolo europeo silver in Francia, è stata anche insignita del premio Panathlon alla promozione sportiva nel corso della cerimonia Fair Play 2023 che si è tenuta recentemente ad Ancona.