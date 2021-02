Pronto finalmente il calendario di serie A2 Femminile

Esordio in casa contro Mondovì per la Megabox Vallefoglia. Per la CBF Balducci c’è l’altra piemontese Pinerolo ma la partita sarà rinviata

MACERATA – Pronta a scattare finalmente la Poule Promozione per la CBF Balducci Macerata, che però non potrà giocare subito. Il calendario mette la squadra di Paniconi di fronte alla trasferta di Pinerolo ma le piemontesi, domenica 28 febbraio, dovranno giocare l’ultimo turno del Girone Ovest contro Roma. Pertanto la partita dovrà essere rinviata.

Nessun problema invece per la Megabox Vallefoglia che attenderà la visita di Mondovì. Alla seconda giornata poi trasferta comoda a Sassuolo per la squadra di Bonafede mentre la Balducci ospiterà Marsala nel primo dei due turni interni consecutivi. Nel secondo, infatti arriverà Mondovì mentre la Megabox ospiterà Marsala.

La quarta giornata vedrà lo scontro di alta classifica tra Roma e Megabox mentre la CBF sarà protagonista sul campo di Sassuolo. L’ultima di andata sarà un turno infrasettimanale mercoledì 24 marzo che per la Balducci significa attendere Roma mentre la Megabox avrà la visita di Pinerolo.

Il girone di ritorno prevede di giocare la domenica di Pasqua (4 aprile) con Balducci a Marsala e Megabox in casa con Sassuolo. Ultima giornata il 25 aprile.

Da definire quando la CBF Balducci potrà recuperare il match della prima giornata con un calendario tanto fitto che prevede anche la Coppa Italia per 8 delle 10 formazioni di questa Poule Promozione. Il 3 marzo si giocano i quarti, il 10 marzo le semifinali e poi nel weekend le finali con almeno un paio di partite della terza giornata di andata che dovranno essere rinviate per consentire alle finaliste di contendersi il trofeo che sarà assegnato a Rimini.

Inoltre la Balducci che ha chiuso il Girone Est a 29 punti, vedrà accreditarsi altri 4 punti stabiliti in base al coefficiente nel rapporto punti/partite. Infatti nel girone Est erano 9 le squadre contro le 10 del Girone Ovest e quindi hanno giocato 2 partite in meno.

Alla Megabox invece spettano 5 punti, quindi da 36 sale a 41 e scatta da 3’ in classifica dietro Roma e Mondovì.

Per il DS Piero Babbi: «La Poule Promozione mette di fronte le migliori dieci squadre del campionato, quindi fa poca differenza l’ordine in cui le affronteremo. Ci sono squadre come Mondovì, Roma e Pinerolo che sono state costruite con l’obiettivo della promozione, ma tutte le altre, noi compresi, venderanno cara la pelle prima di farsi battere. Per noi è un orgoglio, al nostro primo anno di vita, trovarci insieme alle più forti a giocarci un sogno. Come abbiamo fatto per tutta la Regular Season, combatteremo duramente per dare il meglio in ogni partita. Alla fine, sarà il campo a dare i verdetti definitivi».

La prima al termine della Poule Promozione sarà promossa direttamente mentre l’altra promossa uscirà dai playoff. Le marchigiane sono in corsa.