Il Coronavirus rinvia camp e memorial in casa Vigor: «Amareggiati, ma inevitabile»

La società deve prendere atto delle difficoltà legate all’emergenza Coronavirus che non calano. Rinviati a data da destinarsi gli storici eventi Bocchini e Costantini così come l'iniziativa estiva con l’Anderlecht

A renderlo noto è stato il vicepresidente dell’FC Vigor Senigallia Rino Frulla sul proprio profilo Facebook, un messaggio breve e seguito da tanti commenti rattristati. Però non si poteva fare altrimenti, il Coronavirus ha stoppato qualsiasi attività sportiva e se ancora si resta in attesa di sapere cosa ne sarà dei campionati dilettantistici, intanto la Vigor annuncia che i due storici memorial Costantini e Bocchini, per quest’anno non si terranno. O meglio, saranno rinviati a data da destinarsi.

«La FC Vigor Senigallia – spiega Frulla –, visto lo stato di emergenza Covid-19, ha deciso di rinviare a data da destinarsi i tornei Maurizio Bocchini riservato alla categoria Esordienti 2008 e Stefano Costantini riservato alla categoria Pulcini 2009/10». Originariamente i due eventi dovevano svolgersi da fine maggio e a fine giugno 2020, ma ora si dovrà attendere e si spera che possano ugualmente andare in scena, magari più in là nel tempo.

«Appena tutto questo finirà e si ritornerà alla normalità, la FC Vigor Senigallia valuterà la possibilità di riprogrammare i tornei in un’altra data – dice il vicepresidente rossoblu –. Inoltre, si è deciso di annullare anche il Summer Camp con il club belga dell’Anderlecht che era previsto dal 5 al 12 luglio a Sestola».

Anche questo un vero rammarico, dal momento che ogni anno l’appuntamento serve a rafforzare sempre più la collaborazione tra Vigor e Anderlecht e a migliorare le abilità dei tanti giovani. Anche in questo caso, però, l’auspicio è che possa slittare di qualche settimana o qualche mese. Tutto dipenderà dall’evolversi della situazione a livello nazionale.