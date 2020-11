Pronostico ribaltato: prima sconfitta stagionale per la Lube

Una squadra meno efficace del solito in contrattacco ha ceduto i 3 punti alla Tonno Callipo che non ha rubato giocando una partita attenta e determinata. Non perdeva in casa da gennaio 2020

CIVITANOVA MARCHE – Clamoroso all’Eurosuole Forum. Nell’anticipo della 10’ giornata di SuperLega la Cucine Lube Civitanova Marche cede i 3 punti alla Tonno Callipo Vibo Valentia.

Per la squadra di De Giorgi si tratta della prima sconfitta stagionale.

I cuicneiri hanno trovato sulla propria strada un’eccellente squadra calabrese. Bravi Cester e compagni a picchiare al servizio e ad essere ordinati in contrattacco senza soffrire troppo il servizio dei padroni di casa meno brillanti del solito dai 9 metri.

Ottima la prestazione del palleggiatore Saitta che, una volta tanto ha vinto lo scontro a distanza con De Cecco ma tutta la Lube, a partire da Leal e Juantorena sono incappati in una serata opaca.

In cronaca, gli ospiti sono partiti subito forte e la Lube ha fatto fatica a trovare il giusto tempo a muro esponendosi al mani-out del sorprendente Defalco e dell’ottimo Rossard.

Primo set per gli ospiti (23-25) e secondo per la Lube (25-18) che ha alzato i giri in tutti i fondamentali.

La Lube sembrava aver messo la freccia e invece la Tonno Callipo ha giocato senza timori reverenziali e divertendosi. Vinto il 3’ set i calabresi hanno avuto il merito di non accontentarsi continuando a spingere (20-25). De Giorgi nei timeout ha chiesto pazienza e attenzione ma i suoi hanno continuato a giocare a strappi ed è arrivato il successo meritato 23-25 per i calabresi.

In questo strano campionato può starci uno scivolone per una Lube che finora era stata perfetta

La Lube non perdeva in casa da gennaio 2020 quando all’Eurosuole vinse Milano

Il tabellino dell’incontro

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio n.e., Juantorena 11, Balaso (L), Leal 14, Rychlicki 16, Simon 11, De Cecco 2, Anzani 10, Falaschi, Hadrava 1, Yant n.e.. All. De Giorgi.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Chinenyeze 13, Chakravorti n.e., Sardanelli (L) n.e., Gargiulo n.e., Drame Neto 11, Dirlic, Saitta 1, Rossard 19, Corrado n.e., Rizzo (L), Cester 10, Defalco 17, Lyneel n.e., Almeida Cardoso n.e.. All. Baldovin.

ARBITRI: Zanussi – Lot.

PARZIALI: 23-25 (28’), 25-18 (25’), 20-25 (26’), 23-25 (30’).

NOTE: Lube: b.s. 10, ace 6, m.v. 7, 43% in ricezione (23% perfette), 55% in attacco. Vibo Valentia: b.s. 17, ace 9, m.v. 7, 37% in ricezione (18% perfette), 49% in attacco.