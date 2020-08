Promozione, i Portuali Calcio Ancona preparano la loro stagione

ANCONA – I Portuali Calcio Ancona sono pronti a tuffarsi nel campionato di Promozione marchigiana. Dopo il salto di categoria centrato la scorsa stagione, con i Dockers in testa alla classifica del girone B di Prima categoria al momento dell’interruzione per via del Coronavirus, la società anconetana ha voglia di riconfermarsi ad alti livelli.

L’obiettivo principale è quello di non pagare lo scotto con la nuova categoria e, per questo motivo, è stata allestita una rosa completa in tutti i reparti per garantire a mister Stefano Ceccarelli il giusto numero di rotazioni.

Il direttore sportivo Giacomo Caimmi si è assicurato le prestazioni di elementi esperti come Gabriele Sollitto (’86), Davide Gasparini (’91), Luca Domenichelli (’95), Mattia Sassaroli (’94), Elia Santoni (’88), Pietro Mossotti (’89) e Salvatore Ferrante (’97).

Importanti “colpi” sono arrivati anche attraverso le riconferme. Nella fattispecie indosseranno ancora la casacca dei Dockers Palpacelli, Ulisse, Orciani, Perugini, Savini, Pelosi, Pizzichini, Candelaresi, Ripanti, Remedi, Canda, Lazzarini, Davide Rinaldi e Mascambruni.

Nei giorni scorsi, attraverso i propri canali social, i Portuali hanno ufficializzato anche le uscite (Occhiodoro, Angiolani, Rinaldi M., Vergani, Giampieri, Caraglia, Ruggeri, Santini, Lodigiani, Bugiolacchi, Palloni, Taddei e Durazzi) ringraziando tutti i protagonisti dell’ultimo storico traguardo centrato.

Adesso (Covid-19 permettendo…) la palla passerà al campo con un campionato che si presenta, già da ora, lungo e ricco di emozioni per i valori prospettati.