Promozione, il punto dopo le gare del sabato

ANCONA- Si è disputata quasi per intero la ventesima giornata del campionato di Promozione marchigiana. Per completare il turno mancano Biagio Nazzaro Chiaravalle – Urbino e Gabicce Gradara – Vigor Castelfidardo nel girone A e Corridonia-Chiesanuova nel girone B. Questo il racconto delle sfide del sabato.

GIRONE A

Bel colpo in chiave salvezza per l’Olimpia che supera con un netto 4-1 il Mondolfo, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. A regalare il successo ai biancoblu sono state le reti di Tomba, Roberto, Brunori e Pigini. Utile solo per le statistiche il gol ospite di Messina. Si muove in zona playout anche l’Ilario Lorenzini Barbara vittoriosa 3-2 contro uno stoico Camerano, mai domo nonostante l’ultimo posto in classifica. Una doppietta di Marco Carboni e un gol di Cardinali rendono vani i guizzi di Carrion, il migliore dei gialloblu. Continua il momento nero del Moie Vallesina di mister Tiranti sconfitta 1-2 in casa dalla Passatempese e, ufficialmente, in zona playout. Staffolani apre per gli ospiti, Arcangeli impatta per i locali prima del gol vittoria osimano di Nemo. Risorge e sale al quarto posto l’Osimana di Mobili dopo il 2-0 rifilato al Cantiano. A far esplodere i rossoblu la doppietta di uno scatenato Mongiello, sempre più uomo simbolo dei senzatesta. Viene beffato all’ultimo minuto l’Osimo Stazione che impatta 1-1 con il Valfoglia. Camilletti al settantesimo illude i biancoverdi ma la doccia gelata, al novantaduesimo è di Sabbatini. Chiude il pareggio senza reti e poche emozioni tra Villa San Martino e Filottranese.

GIRONE B

Non conosce sosta la marcia della capolista Atletico Ascoli che piega 2-1 anche il Portorecanati. Filiaggi e Iachini fissano lo scatto decisivo che neanche il gol della bandiera di Pantone riesce a compromettere. Vittoria preziosissima, in chiave salvezza, per l’Aurora Treia che si impone 3-0 sul Centobuchi. Di Castelli, Di Francesco e Gobbi le reti della vittoria che non lasciano scampo all’avversario. Tennistico il successo del Loreto con il Montecosaro. Nel 6-0 loretano ci sono le firme di Petrini (doppietta), Stebner, Garbuglia, Moriconi e Garcia con quest’ultimo che ha aperto le danze. Altra goleada è quella della Futura ’96 che liquida con un sonoro 6-1 il Monticelli. Capiato, Pelliccetti, Cingolani, Piattella, Mannozzi e Islami suonano la sinfonia che consente ai padroni di casa di volare. Il gol della bandiera ospite, nel finale, è stato messo a segno da Gibellieri. Exploit del Potenza Picena corsaro con il risultato di 0-3 sul campo della Monterubbianese. Bergamini ne fa due, Iori completa l’opera e fa iniziare la festa giallorossa. Non sa più vincere la Maceratese che non va oltre lo 0-0 in trasferta con il Monturano Campiglione. Per Francesco Nocera ancora rinviato l’appuntamento con la vittoria. Chiude la vittoria esterna della Civitanovese, ora seconda in classifica, per 1-3 con la Palmense. Pistelli, Galdenzi e Salvati vanno in gol per i rossoblu. Solo nel finale l’unica rete locale di Marcatilli.