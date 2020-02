Promozione, il punto sulle partite della domenica

ANCONA- Si è completata la ventesima giornata nel campionato regionale di Promozione. Questo quanto accaduto nei due gironi nelle sfide domenicali.

GIRONE A

Tutto facile per la capolista Biagio Nazzaro Chiaravalle che supera a pieni voti l’esame Urbino. Al Comunale termina 4-0 in favore dei rossoblu di Gianmarco Malavenda che si mantengono in vetta con quaranta punti all’attivo. I gol della vittoria portano la firma di Alessandroni (doppietta), Gioacchini e Matteo Stella, ancora una volta tra i migliori. La sfida per il secondo posto tra Gabicce Gradara e Vigor Castelfidardo se la prendono i fidardensi imponendosi 1-2 e restando in scia (due punti di distacco) della Biagio. In vantaggio i padroni di casa con Vaierani, aggancio e sorpasso ospite di Polenta e Donzelli. La sfida è lanciata.

GIRONE B

Nell’unico match del girone B che si è disputato nella domenica calcistica di Promozione il Chiesanuova ha sbancato, con un netto 0-2, la tana del Corridonia. I marcatori, neanche a dirlo, sono i consueti Pasqui e Zaldua con l’ex dorico bravo nel realizzare il calcio di rigore che ha chiuso il match nella ripresa.