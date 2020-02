Promozione, il punto sulle sfide della domenica

ANCONA- Si è completata ieri pomeriggio, 9 febbraio, la ventesima giornata del campionato di Promozione. Diverse la gare giocate nei gironi A e B che hanno completato il turno in questione.

GIRONE A

Non vanno oltre il pareggio a reti bianche Valfoglia e Villa San Martino che muovono in avanti di un punto la propria graduatoria. Nessuna della due squadre è riuscita a vincere per merito anche delle difese avversarie. Altro pareggio, questa volta per 1-1, tra Filottranese e Osimana nel big match per la zona playoff. Di Mongiello e Cercaci le reti della gara che non ha comunque tradito le attese.

GIRONE B

Colpo esterno del Loreto che si prende il lusso di sbancare la tana del Chiesanuova. Il match della domenica pomeriggio termina 0-2 in favore dei loretani con reti di Garbuglia ed Alessandrini che valgono il secondo posto. Secondo posto che vede anche la Civitanovese, vittoriosa 2-0 sull’Aurora Treia. Le reti della vittoria sono griffati dall’ex Porto d’Ascoli Tittarelli e da Iacoponi. Primi tre punti della gestione Nocera in casa Maceratese. I biancorossi, tra le mura amiche, la spuntano 2-1 sulla Palmense grazie a Canavessio e ad un autogol di Smerilli. Inutile il guizzo di Frascerra. Bel colpo del Monturano Campiglione che sbanca 1-3 la tana del Potenza Picena. I sigilli sulla preziosa vittoria monturanese sono di Fabiani, Moretti e Iori. Illusorio il vantaggio giallorosso di Petruzzelli.