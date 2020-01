Promozione, il punto sulle sfide domenicali dei due gironi

ANCONA- Si è completata la diciannovesima giornata nei gironi A e B del campionato di Promozione. Questa la situazione nei due raggruppamenti alla luce della sfida che sono andate in scena domenica pomeriggio.

GIRONE A

Il big match del pomeriggio, quello tra Vigor Castelfidardo e Osimana, se lo aggiudicano i fidardensi che restano in scia della capolista Biagio Nazzaro Chiaravalle distante due punti in classifica. L’1-0 è stato decretato da un gol di Michele Santoni al settimo della ripresa. Vittoria preziosa anche per la Filottranese che, dinanzi al pubblico amico del San Giobbe, piega 1-0 il Mondolfo. Di Filippo Carnevali il guizzo che vale successo e quinto posto in classifica. Il colpo grosso, in zona playout, è quello dell’Olimpia Marzocca corsara sul campo della diretta concorrente Valfoglia. Gresta, nelle battute finali, sigla lo 0-1 e permette ai suoi di incamerare una posta in palio molto pesante.

GIRONE B

Nessuna vittoria nei match di Promozione girone B andati in scena ieri pomeriggio. Non vanno oltre l’1-1 Civitanovese e Chiesanuova che muovono in avanti la loro classifica. Apre per i padroni di casa il centravanti Tittarelli prima del pareggio ospite di Zaldua, ex di giornata. Non sa vincere ancora la Maceratese di Francesco Nocera bloccata sul 2-2 dal Corridonia. Meglio gli ospiti nella prima parte di gara, in grado di portarsi sul doppio vantaggio con una doppietta di Lasku. La rimonta locale arriva grazie a Gabaldi e Campana che evita la figuraccia proprio allo scadere. 0-0 il risultato finale tra Potenza Picena e Aurora Treia che provano a lungo a farsi male sbattendo sulle attente difese, note più liete della gara.