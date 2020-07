Promozione, la Filottranese sgrana i primi movimenti di mercato

FILOTTRANO – Primi movimenti ufficializzati dalla Filottranese in vista del campionato di Promozione marchigiana 2020-2021. La società del presidente Giorgio Baleani e di mister Marco Giuliodori ha annunciato il ritorno di Carlo Coppari (dopo una più che positiva parentesi nel calcio a 5 con la maglia del Futsal Potenza Picena) e gli innesti di Matteo Rossini (difensore proveniente dall’Osimo Stazione) e Mattia Chiaraberta (giovane attaccante ex Chiesanuova). Ai saluti invece Santoni, Moschini, Bonifazi, Marino, Sollitto e Nicoletti Pini.

Questo il commento di patron Baleani: «Innanzitutto vorrei ringraziare per quanto hanno fatto lo scorso anno i giocatori che non saranno con noi la prossima stagione con un ringraziamento particolare a Gabriele Sollitto che purtroppo ha deciso di trovare la possibilità di giocare in altri luoghi. Abbiamo allestito una buona campagna acquisti e naturalmente puntiamo molto sui nostri giovani, ai quali aggiungeremo altri ragazzi del 2002-2003. L’obiettivo è quello di fare un campionato, che non sappiamo quando ripartirà, all’altezza della categoria. Cercando sempre di dare il meglio ed il massimo in ogni partita e poi ad aprile trarremo le nostre conclusioni anche se sono sempre dell’idea che dovremmo aspettare se ci saranno nuovi protocolli di sicurezza sanitaria riguardo il covid-19. La situazione è molto difficile, quindi per ora mi sento soltanto di ringraziare tutti quelli che rimangono a Filottrano, visto il momento così difficile e in un certo senso anche drammatico, perché hanno accettato le nostre proposte».

Poi, sul settore giovanile: «Le novità riguardano anche il vivaio, dove abbiamo inserito nuovi tecnici ed abbiamo lo staff tecnico a al completo, confermando tutti gli aspetti sportivi, educativi e sociali con progetti gia iniziati da qualche stagione».