Il programma del weekend del volley di serie A

Il prossimo fine settimana si annuncia particolarmente interessante per le formazioni di serie A di volley maschili e femminili che sono attese da impegni “stuzzicanti”.

A riposo la Cucine Lube che non giocherà domenica contro Monza ma sarà mercoledì a Perugia per il recupero. Occhi puntati sulla Megabox Vallefoglia.

La capolista della serie A2 Girone Est con una Dapic in più a disposizione e un punto di vantaggio sul Cuore di Mamma Cutrofiano, ha la trasferta più corta del suo campionato a San Giovanni in Marignano domenica alle 17. Le ragazze di Bonafede vengono da 3 vittorie consecutive ma c’è curiosità per capire come il tecnico gestirà due straniere non dello stesso ruolo potendone schierare solo una.

Ancora stop per la CBF Balducci HR Macerata che avrebbe dovuto ospitare Cutrofiano ma il Covid-19 costringe a rinviare anche questo match e per le ragazze di Paniconi sarà la 5’ partita da recuperare dopo Montecchio, San Giovanni in M., Soverato, Ravenna.

In serie A3 maschile Girone Bianco, domenica alle 18 la MedStore Macerata ospita la Tinet Prata di Pordenone mentre la Vigilar Fano doveva essere in trasferta a Portomaggiore ma la gara è rinviata.

I fanesi giocheranno martedì 29.12 alle 18 in casa contro Bolzano il recupero della 4’ di andata. Gli altoatesini il giorno dopo saranno a Macerata alle 17 ospiti della MedStore per giocare il recupero della 5’ giornata.

Epifania in campo per i maceratesi a San Donà di Piave alle 17 mentre il 13 gennaio recupererà la trasferta di Motta di Livenza con in mezzo la 1’ di ritorno in casa contro Portomaggiore domenica alle 19, mentre Fano sarà a Brugherio.

In A3 Girone Blu la lanciatissima Videx MG Grottazzolina sarà in trasferta a Galatina domenica alle 18 nel big match di giornata. La prima in casa della seconda in classifica divise da un punto, 23 contro 22.

I ragazzi di Ortenzi recupereranno il match della 3’ di andata contro Tuscania il prossimo 30 dicembre alle 19.

La serie A3 maschile, a differenza della serie A2 femminile giocherà anche il 27 dicembre l’ultima di andata: Grottazzolina in casa con Pineto alle 19, mentre il derby marchigiano del Girone Bianco tra Fano e Macerata è anticipato al giorno di Santo Stefano (26 dicembre) alle 18.