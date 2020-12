Il programma del weekend del volley marchigiano

Nel weekend in campo solo le squadre maschili di serie A con la Videx che ha sorpassato Galatina ed è capolista in A3. Riposa la Megabox Vallefoglia capolista in A2 femminile. La Lube gioca lunedì a Trento

Nel corso della settimana non si è giocata solo la “bolla” di Champions League che ha visto la Cucine Lube ottenere due successi in due partite ma anche alcuni recuperi di serie A3 maschile che hanno visto in campo le tre marchigiane con un bilancio molto positivo.

La Vigilar Fano ha battuto al Palas Allende Torino per 3-1 aggiungendo tre preziosi punti che la piazzano in 2’ posizione a 5 punti dalla capolista Porto Viro.

Bene anche il recupero della quarta giornata per la Videx Grottazzolina che ha vinto in casa della Falù Gis Ottaviano per 3-0 con parziali netti. Grazie a questi ulteriori tre punti la squadra di coach Ortenzi ha scavalcato Galatina ed è prima con 20 punti, due più dei salentini.

E’ arrivato il primo punto stagionale per la MedStore Macerata che ha confermato di essere in crescita nel match di recupero della terza giornata di campionato contro Montecchio perso al tie-break.

Nel prossimo weekend nel Girone Blu la Videx ospita Palmi domenica alle 18, mentre nel Girone Bianco la Med Store Macerata gioca sabato alle 20.30 a Trento. La Vigilar Fano gioca anch’essa in trasferta ma domenica a San Donà di Piave.

In A2 femminile nulla da fare per la CBF Balducci Macerata ancora alle prese col Covid e quindi trasferta di Ravenna annullata, mentre la capolista Megabox Vallefoglia osserva il turno di riposo.

Lunedì alle 15 torna in campo la Cucine Lube a Trento in casa dell’Itas Trentino con diretta su RaiSport.