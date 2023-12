Ha appena 14 anni Julia Gordon, la giovanissima sportiva convocata dal ct azzurro del volley Marco Mencarelli. E' la prima chiamata in nazionale per un'atleta dell'Us Pallavolo Senigallia

SENIGALLIA – Lo sport senigalliese ancora in ribalta nazionale grazie alla convocazione di un’atleta nella squadra italiana di pallavolo. E’ quanto avvenuto per Julia Gordon, classe 2009, componente di una delle 6 squadre under 16 (record regionale) dell’US Pallavolo Senigallia ma anche ormai elemento cardine della prima squadra in serie C.

Julia è stata convocata dal commissario tecnico Marco Mencarelli nella nazionale italiana di pallavolo, nella pre-juniores per la precisione. E’ la prima volta per un’atleta dell’US Pallavolo Senigallia ed è una delle due sole giocatrici provenienti dalla regione Marche convocate in azzurro. La 14enne è già a Milano per un raduno collegiale da ieri, domenica 3 dicembre, e vi rimarrà fino a domani, martedì 5, quando poi rientrerà a casa.

«La convocazione azzurra di Julia, oltre ad essere un riconoscimento per il percorso dell’atleta, è la ulteriore conferma dei risultati raggiunti dal nostro settore giovanile in termini di numeri (da record) e di estrema qualità di cui non possiamo non essere orgogliosi – sottolinea il direttore tecnico dell’US Pallavolo Senigallia, Roberto Paradisi – Julia, ad appena 14 anni compiuti, è già un punto fermo della nostra serie C ed è un riferimento sicuro nel campionato giovanile. È studentessa modello, fattore a cui teniamo moltissimo, perché lo sport e la formazione culturale, anche se in molti continuano a non capirlo, sono la faccia della stessa medaglia. Un’atleta va preservata a 360 gradi. È una delle colonne d’Ercole della nostra US. Siamo certi che Julia, a Milano, si farà valere e rappresenterà e testimonierà i principi che da sempre difendiamo».