Il presidente Marconi rompe il ghiaccio: «Anconitana, devi solo vincere»

ANCONA- Si è svolto nella giornata di ieri (24 agosto) ad Offagna il primo allenamento dell’Anconitana per la stagione sportiva 2020-2021. Con il prossimo campionato di Eccellenza sullo sfondo, la rosa biancorossa (ancora incompleta con diversi tasselli che si aggregheranno nei prossimi giorni) ha iniziato a lavorare agli ordini di Marco Lelli nel rispetto di tutte le normative anti-Coronavirus.

Nel gruppo dei ventidue giocatori era presente anche Marco Boninsegni, difensore classe ’96 proveniente dal Bastia (D) il cui tesseramento è stato perfezionato proprio nelle ultime ore. Prima di sudare a tutti gli effetti, i biancorossi hanno ascoltato le parole del presidente Stefano Marconi che ha fotografato sin da subito l’annata che verrà:

«Abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria. Voglio vedere gli occhi della tigre da parte di chi indossa la maglia dell’Anconitana, sta nascendo una buonissima squadra che sarà perfezionata ulteriormente nei prossimi giorni con tre arrivi di assoluta importanza. Il tema Coronavirus causa tanta incertezza nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto in merito al rispetto dei protocolli. Noi lo abbiamo fatto alla lettera ma nei dilettanti non è semplice da attuare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Le accuse di Mansour? Abbiamo emesso un comunicato, chiariremo bene la nostra posizione perchè le parole non rispecchiano la realtà (l’ex calciatore biancorosso, attraverso la sua pagina Facebook, ha imputato alla società dorica di aver preteso un pagamento per liberarlo e permettergli di andare via. Ora è tesserato con il Bisceglie, in Serie D)».

I convocati dorici per il primo allenamento

Il programma del precampionato

Sempre patron Marconi ha confermato il programma della pre-season biancorossa: «Fino al 6 settembre i ragazzi si alleneranno a Offagna (la tribuna centrale rimarrà chiusa a causa delle disposizioni anti- Covid) poi si trasferiranno a Lucoli sul Gran Sasso. Per le amichevoli stiamo definendo, sarebbe bella farne qualcuna al Dorico se si potrà. In questo momento al Del Conero sarà difficile entrare perchè è in fase di ristrutturazione». I calciatori biancorossi lavoreranno tutti i pomeriggi dalle 17.30 ad eccezione di sabato dove la seduta si svolgerà di mattina. Domenica giorno di riposo.

La squadra al lavoro

Arcipreti sul mercato dorico

Presente ad Offagna anche il direttore sportivo Alvaro Arcipreti che ha fatto il punto sul mercato dell’Anconitana: «Ci auguriamo che i tre giocatori provenienti dalla Lega Pro possano arrivare già in settimana. Mancano queste tre pedine fondamentali per il completamento di un organico che tutti sappiamo dovrà vincere il campionato. Sono convinto che in settimana possa già esserci qualche ufficialità».