Il presidente della Regione ricorda Michele Scarponi

ANCONA- Non è un giorno facile, per vari motivi. L’attualità è pesante ma anche il passato, in questa data, non ha regalato gioie agli sportivi marchigiani.

Cade infatti il terzo anniversario della scomparsa del campione di ciclismo Michele Scarponi, nato a Filottrano e ambasciatore delle Marche nello sport e nella vita di tutti i giorni. Lo ha voluto ricordare anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli con un post su Facebook e con l’invito a guardare il docu-film “Nel nido dell’aquila”, a casa di Michele Scarponi. Questo il post:

«Oggi è il terzo anniversario della scomparsa di Michele Scarponi. Un uomo e un atleta sempre positivo e legatissimo alla sua terra, le nostre splendide Marche. Un campione in bici e nella vita di tutti i giorni. Lo ricordiamo con affetto con questo bellissimo speciale realizzato da Raisport. Non dimentichiamo che una delle ultime inaugurazioni prima dell’emergenza è stato il bike park intitolato proprio a lui nel Comune di Fermignano e ci piace immaginare il momento in cui torneremo a pedalare nei parchi e lungo le strade della nostra bella regione».