CIVITANOVA MARCHE – L’Eurosuole Forum ha ospitato la cena di gala per la decima edizione del Premio Renato Cesarini, ispirato al calciatore della Juventus che nella prima metà degli anni 30 del XX secolo mise a segno diversi gol decisivi nei minuti finali dei match. Tra le personalità illustri del mondo sportivo a ricevere il prestigioso riconoscimento, che ha anche valicato i confini del calcio, c’è anche Giampaolo Medei, head coach della Cucine Lube Civitanova che ha detto: «Sono molto felice di avere ricevuto questo riconoscimento, consegnato a tante personalità del mondo dello sport. Ovviamente, trattandosi di un premio che riguarda la stagione, è da condividere con lo staff, la squadra e il Club. Il lavoro di tutti noi ha reso straordinaria l’annata agonistica della Lube Volley!».

La giornata si è aperta al Teatro Rossini con lo spettacolo giornalistico-teatrale ‘Zona Cesarini. Il calcio, la vita’, a seguire un talk con giornalisti sportivi e numerosi big del mondo del calcio. Infine il momento conviviale al Palas. Oltre 200 persone al banchetto. Un parterre d’eccezione per l’evento, presenziato da addetti ai lavori, figure istituzionali e, soprattutto, dagli sportivi insigniti del premio. Come tre marchigiani doc, il calciatore Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, il tecnico Fabrizio Castori, guida del Südtirol, e Alessio Cacciamani, il più giovane calciatore granata di sempre a esordire nel Torino. Nell’arco della giornata hanno sfilato a Civitanova personaggi che si sono distinti nelle rispettive attività in campo, ma anche dirigenziali, nella passata stagione o nelle loro carriere costellate di successi. Tra questi Massimo Briaschi, Franco Causio, Odoacre Chierico, Serse Cosmi, Giuseppe Iachini, Roberto Pruzzo, Sebastiano Rossi e Rossella Sensi, ex presidente della Roma. Applausi prolungati per Medei, che ha portato la Cucine Lube Civitanova a brillare in tutte le competizioni, alzando al cielo l’ottava Coppa Italia del sodalizio marchigiano (26° titolo in bacheca) e approdando alle Finali di SuperLega e Challenge Cup.

Intanto prosegue il lavoro della Nazionale di coach De Giorgi. In attesa che il libero Fabio Balaso, capitano della Cucine Lube Civitanova, si aggreghi il 3 giugno al gruppo della Nazionale Italiana, i tre biancorossi già al lavoro a Cavalese con il CT Ferdinando De Giorgi hanno detto la loro nel primo test amichevole propedeutico alla VNL 2025. Domenica è arrivato il successo degli azzurri al tie break contro la Germania, al BMW Park di Monaco di Baviera, con il prezioso contributo di tre atleti della Lube: il centrale debuttante Giovanni Gargiulo, nel 6+1 iniziale e autore di 7 sigilli, compresa la giocata che ha chiuso il secondo parziale, insieme al palleggiatore Mattia Boninfante, titolare all’esordio e decisivo al servizio nel tie break, e allo schiacciatore Mattia Bottolo, che si sono ben comportati sull’ASB GlassFloor, pavimento di gioco rivoluzionario in vetro high-tech, per la prima volta usato in un match internazionale. Italia e Germania si sono ritrovate sotto rete anche lunedì, questa volta per un allenamento congiunto di quattro set sul campo della palestra del Gymnasium München di Monaco di Baviera. I giocatori della Lube sono tornati in campo e l’Italvolley ha vinto in rimonta: dopo aver perso il primo parziale (23-25), è arrivata la riscossa (25-21, 25-19, 25-19). Gli azzurri sono tornati a Cavalese, dove venerdì 30 maggio (ore 16) si terrà la prima amichevole con l’Iran del laterale biancorosso Poriya Khanzadeh. Sabato 31 maggio, invece, l’Italia disputerà il BPER Test Match “Memorial Pasinato” alla Kioene Arena di Padova, sempre contro l’Iran (18.30).