La Poule Promozione serie A2 femminile comincia il 28 febbraio

MACERATA – Comincia a profilarsi il futuro prossimo delle formazioni marchigiani di serie A2 femminile.

La CBF Balducci Macerata dopo aver ottenuto la certezza della qualificazione alla Poule Promozione sogna il 4’ posto che potrebbe ottenere facendo almeno un punto nel recupero in casa contro Soverato e che varrebbe anche la prestigiosa qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

In quel caso, infatti, la squadra di Paniconi arriverebbe a pari punti con San Giovanni in Marignano alla quale sarebbe davanti per il maggior numero di vittorie.

Il recupero con Soverato dovrebbe giocarsi mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30 alla Marpel Arena.

Per il gruppo squadra delle calabresi, infatti, la situazione Covid è rientrata nella norma e le ragazze di coach Napolitano dovrebbero cominciare il programma dei recuperi giocando il 14 febbraio in casa contro Montecchio Maggiore, il 17 come detto con la trasferta di Macerata e il 21 febbraio con la trasferta di Cutrofiano. Stessa sorte toccherà a Pinerolo nel Girone Ovest chiamata a recuperare i match contro Montale, Busto Arsizio e Roma.

In sintesi, domenica 21 febbraio, salvo altri imprevisti, dovremmo poter leggere la classifica finale dei due gironi, definire la griglia di partenza della Poule Promozione con un bonus di punti valutabile tra i 3 e i 5 punti per le formazioni del Girone Est che hanno giocato 2 partite in meno delle rivali. La Lega Volley Femminile potrebbe stilare i calendari e, dal weekend successivo 27-28 febbraio, far scattare quindi la Poule Promozione.

Mercoledì 3 marzo si giocheranno i quarti di Coppa Italia che per la Megabox Vallefoglia significa attendere la 4’ in classifica del girone Ovest, una tra Pinerolo e Marsala, mentre per la CBF Balducci Macerata significherebbe giocare la gara unica in trasferta, quasi certamente a Roma.

Mercoledì 10 marzo sono in programma le semifinali di Coppa Italia anch’esse in gara unica e poi nel weekend la finale a Rimini contestualmente alla Final Four di serie A1.