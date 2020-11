Positivi per Cisterna. Rinviata la partita contro la Cucine Lube Civitanova

Era tutto pronto per il match interno contro Cisterna degli ex Kovac, Sabbi e Randazzo e invece i casi di contagio per atleti di Cisterna ha costretto la Lega Volley ha decretare il rinvio a data da destinarsi. A rischio anche il big match di Perugia

CIVITANOVA – In mezzo a tante partite rinviate in tutta la serie A maschile e femminile e con la B e la C posticipate in blocco a gennaio, fatalmente doveva accadere che anche la Cucine Lube Civitanova M. dovesse rinviare un incontro.

La Lega Volley ha constatato la positività di ben 4 atleti della Top Volley Cisterna e dunque ha rinviato il match della 9’ giornata tra la squadra di De Giorgi e quella di Kovac.

Già come erano state rinviate altre due partite della 9’ di andata che sono Perugia-Modena e Monza-Ravenna per positività nelle squadre.

A fortissimo rischio anche il big match della 10’ giornata con Civitanova in trasferta a Perugia perché anche gli umbri hanno molti casi di contagio. Per la Lube a rischio quindi due partite con la prospettiva di rivedersi in campo domenica 22 novembre in casa contro Vibo Valentia alle ore 16.00

Cresce il disagio pure in SuperLega, anche se l’orientamento della Lega Volley resta quella di proseguire la stagione a qualsiasi costo e giocando le partite che si possono disputare.

A seguito del rinvio del match dell’Eurosuole Forum restano in programma 3 partite: oggi Kioene Padova – Allianz Milano, in diretta su Rai Sport alle 18,15, mentre domenica si giocano: Verona-Piacenza e Trento-Vibo Valentia.