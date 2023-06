Porto Recanati, al via la Conero hero battle cup

PORTO RECANATI – Al via oggi (1 giugno) la Conero – Hero Battle cup, terza tappa di Coppa del mondo del massimo circuito internazionale di pattinaggio inline freestyle, che si concluderà domenica 4. Una competizione che si annuncia particolarmente agguerrita e pronta a regalare forti emozioni, con 200 atleti da 12 Paesi a caccia di medaglie e di punti pesanti validi per scalare la classifica del ranking mondiale World Skate.

Tra i protagonisti, nella categoria junior, spicca il nome della fidardense Viola Luciani, 13 anni, la più giovane italiana campionessa del mondo che ritroverà per la prima volta tutte e tre le avversarie che con lei si sono contese il titolo mondiale. Saranno infatti presenti la rumena Alexandra Muntean e le polacche Justyna Tęczar e Aleksandra Lisiecka rispettivamente seconda, terza e quarta nella finale mondiale. Organizzata dalla Conero Roller, associazione sportiva di pattinaggio artistico, a rotelle e inline freestyle, sotto l’egida di Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici) e con il patrocinio di Regione Marche, Coni e Comune di Porto Recanati, la Conero – Hero Battle Cup vedrà gli atleti, grandi campioni e talenti emergenti, darsi battaglia – nelle due categorie junior e senior – sulla pista all’aperto in legno resinato costruita ad hoc dall’azienda marchigiana ATP Roller allestita fronte mare nella suggestiva location di Largo Porto Giulio, con l’obiettivo di conquistare un posto nell’Olimpo del freestyle. Attese oltre 20mila persone tra Largo Porto Giulio e Piazza Brancondi, dove saranno allestiti spazi nei quali poter provare diverse discipline di urban sport, tra le quali pattinaggio e skateboard oltre ad avere la possibilità di fare fitness grazie alla collaborazione con Happiness Group che organizzerà lezioni di cross training, step conero, acquagym e molto altro.

Durante la quattro giorni saranno presenti stand gastronomici con cibo di strada tipico marchigiano preparato dalla gastronomia da Righetto oltre che quattro serate con famosi dj locali in collaborazione con i locali Guido e da Giorgio direttamente nella piazza principale a partire dalle 18. «Quest’anno abbiamo confermato il boom di iscrizioni dello scorso anno con iscrizioni arrivate perfino dall’Iran e India – afferma Alessandro Cola, organizzatore e presidente della Conero Roller –. Ci siamo voluti spostare nella piazza principale della città per dare la migliore cornice possibile a questo grande evento e abbiamo deciso assieme all’amministrazione di spostare la data a inizio giugno per provare ad anticipare la stagione estiva usando questo evento come lancio dell’estate».

La rassegna

Una rassegna iridata di altissimo livello, dunque, con l’Italia che si presenta tra le nazioni di punta. Come testimoniano le prime importanti affermazioni avute nella tappa di Valladolid con i successi di Luciani, Demuru, Arosio e Zaffaina. Primi successi frutto di straordinarie prestazioni che i pattinatori azzurri puntano a replicare nella Conero – Hero battle cup, dove dovranno confrontarsi, in particolare, con gli avversari di Taiwan, Spagna e Polonia. Assenti anche quest’anno i pattinatori russi in seguito all’esclusione da tutte le manifestazioni sportive internazionali. La mattina e il pomeriggio si svolgono le qualificazioni, mentre la sera le finali: giovedì è il giorno delle finali di coppia e slide, mentre venerdì si conosceranno i vincitori, junior e senior, delle specialità Jump e Speed. Sabato, riflettori puntati sulla Classic e domenica sull’attesissimo podio della specialità Battle.