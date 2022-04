Calcio serie D, poker della Recanatese: vincono Samb e Porto d’Ascoli. Cadono Montegiorgio e Castelfidardo

Tutto facile per la Recanatese che al Tubaldi travolge il Fano con un sonoro 4-0. I giallorossi chiudono già i discorsi nel primo tempo, andando in vantaggio dopo appena 8 minuti con Senigagliesi, per poi trovare il raddoppio al 37’ con Minicucci. Nella ripresa la squadra di Pagliari dilaga. Sale in cattedra il solito Sbaffo, che firma la doppietta personale andando in gol al 57’ e al 64’. Salgono così a quota 21 le reti in stagione del Re Leone, capocannoniere del girone. La Recanatese allunga ancora in classifica e vede avvicinarsi il traguardo della serie C: con quattro giornate dalla fine del campionato e una gara da recuperare contro il Vastogirardi, i leopardiani hanno 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Anche perché il Tolentino rallenta, fermato in casa dal Chieti. La squadra di mister Mosconi prima crea e poi distrugge, facendosi rimontare ben 3 gol di vantaggio. La formazione cremisi si porta sul 3-0 dopo appena 13 minuti, grazie ai gol di Capezzani (su rigore), Padovani e Mengani. Poi padroni di casa staccano la spina e si fanno raggiungere. Prima il Chieti accorcia le distanze alla mezzora, poi nel secondo tempo arrivano i gol su rigore e su punizione di El Ouazni e di Ventola, che firmano il clamoroso 3-3 finale.

Colpaccio in trasferta invece Porto d’Ascoli, che batte 1-0 l’Atletico Terme Fiuggi. Episodio chiave dopo appena cinque minuti di gioco: padroni di casa ridotti in 10 per l’espulsione di Yakubiv e rigore a favore degli “orange”, che Spagna però spreca calciando alto. Ma il vantaggio ospite arriva lo stesso al 22’ con Rossi. Poi la squadra di Ciampelli, nonostante la superiorità numerica, soffre la reazione degli avversari, ma riesce comunque a difendere l’1-0, conquistando tre punti pesantissimi che la catapultano al quinto posto in coabitazione con la Vastese a quota 46.

Un punto sotto c’è la Sambenedettese, che vince in casa con il San Nicolò Notaresco una partita fondamentale per i play-off. I rivieraschi passano in vantaggio al quarto d’ora con Fall (che sale a 14 gol realizzati), ma subiscono il pareggio ospite al 33’ ad opera di Esposito. E nel secondo tempo la Samb rischia di andare sotto, ma viene salvata da Knoflach che al 55’ neutralizza il rigore calciato da Maio. Dopo lo scampato pericolo, i ragazzi di Alfonsi trovano il 2-1 finale con Ferri Mariniche al 39’ batte Shiba.

In coda, brutte notizie per le marchigiane invischiate nella lotta salvezza. Vincono il Castelnuovo Vomano a Nereto ed il Matese a Montegiorgio. Una sconfitta pesante per la squadra di Brini in quello che rappresentava uno scontro diretto. I rossoblu vanno in vantaggio al 15’ con Albanesi, poi nella ripresa gli ospiti firmano prima il pareggio e poi il soprasso-beffa a 3 minuti dalla fine. Proteste del Montegiorgio nel recupero per un presunto fallo da rigore non sanzionato dal direttore di gara.

Niente da fare per il Castelfidardo che torna sconfitto dalla trasferta di Pineto. I ragazzi di mister Manoni, dopo lo svantaggio del primo tempo, agguantano il pareggio su rigore al 55’ da Petkovic, ma un altro rigore a favore dei padroni di casa, trasformato da Romano al 78’, condanna i fidardensi all’ennesima sconfitta in trasferta (la settima consecutiva) e quasi certamente ai play-out.