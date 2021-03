Podismo, salta ancora la Conero Running

NUMANA – Era nell’aria ma ora è ufficiale. La Conero Running non si correrà nemmeno nell’edizione 2021. Come già accaduto nel 2020 la manifestazione, che sarebbe stata anche campionato italiano di mezza maratona, getta la spugna e si inchina al Covid-19 che tanto sta togliendo anche allo sport.

Gli organizzatori hanno tentato fino all’ultimo di salvare l’evento ma poi è arrivata la nota definitiva. «Il Comitato Organizzativo, dopo confronto con la FIDAL, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’edizione 2021 della Conero Running e del Campionato Italiano di Mezza Maratona Master programmata per il prossimo 25 aprile. L’evoluzione della situazione pandemica in essere non permette di garantire un’organizzazione che rispetti tutti i protocolli organizzativi emanati dalla stessa federazione».

Collaterale all’evento agonistico era prevista anche la 10 km non competitiva e la Mini Conero in un sodalizio di sport, socialità, turismo e solidarietà considerando la partnership con la Fondazione Salesi Onlus, che avrebbe convogliato, in un giorno di festa come il 25 aprile, migliaia di sportivi, appassionati e curiosi. A precedere la partenza degli atleti che nel 2019 furono 2124 ci sarebbero stati i coloratissimi “Insuperabili” con le loro parrucche, fischietti, palloncini attaccati alle carrozzine e il pieno di applauso e sorrisi.

A gennaio era arrivata la conferma dell’assegnazione del Campionato Italiano di Mezza Maratona Individuale e a Squadre Master all’interno della Conero Running 2021 ma la speranza del responsabile organizzativo Andrea Carpineti «di poter tornare a vivere una giornata di normalità, valorizzando la corsa, il territorio di Numana e della Riviera del Conero e la solidarietà verso la Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus» ha ceduto il passo alla triste realtà.

La questione sarà ridiscussa in previsione dell’autunno quando però il calendario è già fittissimo di eventi che è auspicabile non saltino.