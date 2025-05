Il pluricampione anconetano Alberto Rossi premiato al Velista dell’Anno 2025

ANCONA – Alberto Rossi premiato nuovamente al Velista dell’Anno 2025: l’imprenditore anconetano, armatore e timoniere di Enfant Terrible con cui ha vinto il campionato mondiale della classe Melges 32 nel 2024, è stato premiato ieri, 21 maggio, a Villa Miani a Roma in occasione della cerimonia del Velista dell’Anno – Stelle della Vela.

Rossi ha superato la concorrenza di Sofia Giondi, campionessa Europea J/70 2024, e di Massimo Romeo Piparo, armatore dell’anno 2024 Uvai. Il premio è stato istituito nel 1991 su iniziativa di Alberto Acciari, oggi presidente onorario del premio, e conferma ogni anno la centralità della vela nel panorama sportivo italiano. L’evento ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello sport italiano, tra cui Giovanni Malagò, presidente nazionale del Coni, Luca Pancalli, presidente del Cip, Comitato Italiano Paralimpico, Marco Mezzaroma, amministratore delegato di Sport e Salute, e il sottosegretario al ministero dell’ambiente, Claudio Barbaro.

La serata è stata condotta da Eleonora Cottarelli, giornalista di Sky Sport, affiancata da Bacci Del Buono di The Boat Show. Sul palco si sono alternati i più grandi nomi della vela azzurra, in una serata che ha visto il susseguirsi di momenti istituzionali, testimonianze e premiazioni, trecento gli ospiti presenti in sala.

Alberto e Claudia Rossi nel 2019

Per l’anconetano Alberto Rossi, che lo scorso anno con il secondo titolo iridato di Melges 32 ha portato a sette i mondiali vinti tra Melges 32, Farr 40 e ORC, una grande soddisfazione che bissa quella del 2019.

Nel 2018, tra l’altro, il titolo del Velista dell’Anno, era andato alla figlia di Alberto, Claudia Rossi, anche lei velista e pluricampionessa europea.

«L’evento del Velista dell’Anno è bellissimo, sia in termini organizzativi che di contenuti, molto partecipato, e si svolge sempre in una location meravigliosa, da cui si ammira tutta la città – racconta Alberto Rossi –. Ero con mia moglie, mi avevano avvisato che ero tra i tre finalisti. Avendo già vinto il premio non pensavo di vincerlo di nuovo, se non altro perché mi era stato già assegnato. Invece alla fine l’unica valutazione è stata di carattere sportivo e la giuria me lo ha assegnato per i due mondiali consecutivi di Melges 32 vinti nel 2023 e 2024. Nella storia di quella classe c’erano stati solo altri due casi di velisti che avevano vinto per due anni di seguito, ma nessuno era italiano. Una doppia soddisfazione, dunque, aggiudicarmi il titolo ed essere il primo italiano ad aver centrato questo risultato».

Alberto Rossi quest’anno non cercherà di difendere il titolo mondiale di Melges 32, per lui un «anno sabbatico» nell’attesa di individuare un’imbarcazione e una classe molto partecipata a livello internazionale in cui tornare a sfidare il mondo, stavolta, però, anche insieme a sua figlia Claudia.