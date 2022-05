Play-off serie D: Tolentino-Samb si gioca alle 20,45. È corsa al biglietto

Grande attesa per la semifinale play-off tra Tolentino e Sambenedettese, in programma mercoledì 25 maggio alle ore 20,45. Le due società hanno deciso, di comune accordo, di giocarsi questo derby in notturna, per favorire una maggiore affluenza di pubblico. E gli spettatori di certo non mancheranno allo stadio Della Vittoria di Tolentino, pronto ad accogliere numeri importanti.



INFO BIGLIETTI – La società cremisi ha precisato che non saranno validi gli abbonamenti. I biglietti potranno essere acquistati direttamente online in prevendita sul circuito Vivaticket. In alternativa ci si potrà recare direttamente presso il botteghino dello stadio “Della Vittoria”, fino a martedì 24, dalle 18:30 alle 20. Il costo sarà di 20 euro per la tribuna centrale e di 10 euro per gli altri settori (esclusi i diritti di prevendita). Due saranno i settori riservati agli ospiti, per un totale di 1177 posti disponibili. Tantissime le richieste da parte dei tifosi della Samb, pronti ad un altro esodo dopo la trasferta di domenica scorsa a Pineto con 500 supporters al seguito. Procede a ritmo serrato anche la prevendita riservata al pubblico locale. La società del Tolentino ieri aveva annunciato di aver venduto 300 biglietti nelle prime due ore di apertura del botteghino. Il “Della Vittoria” ha una capienza totale di 5000 spettatori. In alternativa, per chi non potrà essere fisicamente allo stadio, è prevista la diretta streaming a pagamento sulla pagina facebook del Tolentino al costo di 5,49 euro.



DERBY IN NUMERI – Si incontrano la terza e la quarta forza del campionato. Le due squadre hanno chiuso il torneo distanziate di un solo punto. Quanto basta però ai cremisi per avere il vantaggio del fattore campo. La Samb è la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno, il Tolentino lo è stata a lungo prima di rallentare il passo nelle ultime giornate. Numeri migliori per il Tolentino sia in attacco (42 gol fatti contro 41) che in difesa (30 gol subiti contro 36). Meglio la Samb negli scontri diretti (vittoria di corto muso all’andata in casa e pareggio a reti bianche nel ritorno).



In casa Samb tornerà a disposizione Federico Angiulli dopo aver scontato il turno di squalifica. Saranno invece assenti per infortunio Lulli e Frulla. Due gli ex Samb in casa Tolentino: il tecnico Andrea Mosconi che con i rossoblù conquistò la promozione in Serie D nella stagione 2013-2014, e l’attaccante Ettore Padovani (23 reti in 54 presenze con la maglia della Samb).