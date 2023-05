Play-off serie D, parla Mancini: «Stagione fantastica per la Vigor, ora vogliamo la finale»

Uno dei simboli della favolosa “cantera” rossoblù, Lorenzo Mancini (centrocampista classe ’98) è stato protagonista anche in serie D con 32 presenze in campionato, sette gol e 5 assist realizzati. Una stagione davvero da incorniciare per il pilastro del centrocampo di mister Clementi. E’ mancata solo la ciliegina finale, con il sogno promozione sfumato all’ultima giornata di campionato. «E’ stata comunque una domenica emozionante – spiega Lorenzo Mancini – soprattutto per i tanti tifosi che sono venuti a sostenerci. Aver riavvicinato la città alla squadra è stata forse la più grande vittoria di questi due anni. Ricordo che quando ero piccolo l’entusiasmo attorno alla Vigor si era un po’ perso. Purtroppo non siamo riusciti nell’impresa finale, un po’ per demerito nostro e un po’ per merito dei nostri avversari, però è stato motivo di orgoglio per noi aver portato il campionato a doversi decidere all’ultima giornata».

La Vigor ha comunque chiuso la regular season seconda a pochi punti dalla vetta. In pochi ci avrebbero scommesso a inizio stagione. «Sinceramente neanche io – continua Lorenzo – non pensavo che avremmo fatto sempre un intero campionato di vertice. Ero sicuro comunque che avremmo fatto bene, perché la squadra è idonea alla categoria. Lo scetticismo generale era dato dal fatto che eravamo neopromossi, ma già la scorsa stagione avevamo dimostrato di essere una squadra coesa, con delle idee forti di gioco e ben allenata. Poi arrivare secondi è stato qualcosa in più».

Domenica 14 maggio intanto c’è la semifinale contro il Cynthialbalonga…«Ci aspetta una gara difficilissima perché il Cynthialbalonga era partito con l’obiettivo di giocarsi la vittoria del campionato. Sappiamo che hanno individualità molto forti, ma abbiamo già vinto due volte contro di loro in campionato, speriamo di ripeterci. A livello personale che stagione è stata per Lorenzo Mancini? «Sicuramente molto positiva, non avevo mai fatto così bene dal punto di vista realizzativo. Ora vogliamo vincere i play-off, i nostri tifosi se lo meritano e anche per noi sarebbe un grande risultato da aggiungere a questa stagione fantastica».