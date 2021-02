Petite Terrible, la seconda prova di Montecarlo si chiude con un terzo posto

ANCONA- Si conclude con un terzo posto l’avventura di Claudia Rossi, e di Petite Terrible Adria Ferries, nella seconda prova dell’8° Edizione della Monaco Sportboat Winter Serie che si è svolta nelle acque di Montecarlo.

Adesso servirà una grande prova nella terza prova in calendario dal 4 al 7 marzo nell’analoga sede. L’imbarcazione anconetana della campionessa Rossi è comunque perfettamente in corsa e può ancora ambire al primo posto.

Tornando alla seconda prova e al terzo posto conseguito la Rossi è uscita un po’ rammaricata ma comunque soddisfatta per la prova corale offerta dalla sua squadra. Una squadra formata da Giulio Desiderato, Michele Paoletti e Matteo Nicolich. Petite Terrible, dopo le prime due giornate di gara ha guidato anche la classifica con due primi e un terzo posto.

Decisivo, purtroppo, è stato il recupero in extremis di G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio e di Junda di Ludovico Fassitelli. Come detto in apertura resta il rammarico per una vittoria sfumata ma la ferma consapevolezza che tutto è ancora possibile in ottica vittoria finale.