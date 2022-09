VALLEFOGLIA – L’ambiente della Megabox Vallefoglia non è nuovo a colpi di scena a stagione in corso e, dopo l’addio del DS Babbi nel precampionato della passata stagione, quest’anno tocca a coach Fabio Bonafede che della squadra biancoverde era molto più che il coach.

In un comunicato congiunto di poche righe con le dichiarazioni di entrambi le parti, la società annuncia che “per sopraggiunte motivazioni personali e familiari, che comportano la sua temporanea indisponibilità, Fabio Bonafede non è più l’allenatore della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Volley. Il contratto con il coach è stato risolto in maniera concorde e la squadra è stata affidata al viceallenatore Andrea Mafrici”.

Alla notizia si è affiancato il commento. “Ho una profonda gratitudine nei confronti di Bonafede – ha dichiarato Ivano Angeli, presidente della società -, non solo per il suo profondo attaccamento al lavoro, che ha portato a risultati sportivi straordinari, ma soprattutto per la crescita tecnica e organizzativa che ci ha permesso di fare negli oltre 3 anni in cui è stato con noi. L’augurio sincero che gli rivolgiamo è di tornare prestissimo sui campi di volley perché lo merita”. Fin qui la società.

“Ringrazio la famiglia Angeli per questi anni meravigliosi non solo lavorativi ma di amicizia e stima – ha detto coach Bonafede -. Sono fiero di aver accompagnato la Megabox sino a questo punto. Un’esperienza che resterà indelebile”. Stringate le parole del tecnico siciliano che aveva curato molto da vicino la campagna acquisti gestendo l’importante budget messo a disposizione dalla società che ha consentito di confermare la stella Kosheleva e acquisire un’altra top player come la palleggiatrice statunitense Miche Hancock oltre a rinnovare decisamente la squadra rispetto alla passata stagione portando a Vallefoglia giocatrici di valore che pongono la franchigia biancoverde tra le candidate ad un posto tra le prime 8.

Resta da capire se il ruolo di coach Manfrici come capo allenatore è temporaneo o definitivo e quindi se sarà lui a guidare la squadra o gli sarà affiancato un allenatore di primo piano. La squadra è al lavoro in vista dell’avvio del campionato. Nel weekend test a Sondrio nel torneo in Valtellina, al quale parteciperanno anche Volley Bergamo (A1), Futura Volley Busto Arsizio (A2) e Magic Pack Cremona (A2) mentre la prossima settimana è previsto un test amichevole a Montecchio Maggiore col sapore del derby contro la Cbf Balducci Macerata neopromossa in massima serie.