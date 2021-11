Pallavolo, la Megabox lascia i 3 punti a Casalmaggiore

VALLEFOGLIA – Nulla da fare per la Megabox che, dopo questa sconfitta, piomba nuovamente in zona retrocessione avendo lasciato i 3 punti al PalaRadi.

Parte male la serata della Megabox costretta a rinunciare a Scola ma sulle cui condizioni la società mantiene il massimo riserbo. Gioca Berasi in regia ma Casalmaggiore parte fortissimo dal 1’ servizio con le ospiti in P4 in grossa crisi (4-0). La Megabox commette molti errori e in attacco non capitalizza. Entra l’ex Carcaces per Newcombe e poi Kosareva, altra ex, per la capitana Kosheleva. La Megabox lotta ma il set lo vince la squadra di casa dopo aver annullato due set point 25-23 col servizio out di Kosareva. Male in ricezione la squadra di Bonafede.

Alla ripartenza il tecnico ospite conferma Carcaces in campo per Newcombe. In attacco continua a far fatica la formazione marchigiana anche per l’intesa non perfetta tra Berasi e le sue attaccanti. Rientra Newcombe (7-4). Casalmaggiore mantiene il vantaggio (14-10). Sul servizio di Berasi la Megabox torna sotto (14-13). Si va punto a punto. Shcherban mette due punti e Casalmaggiore sul 23-19 è in dirittura d’arrivo. Chiude 25-22.

Parte bene Vallefoglia nel 3’ set Ma La Vbc non molla e resta vicina. Casalmaggiore atrova il +4 e per Bonafede c’è la richiesta di timeout (13-9). Sherban è in difficoltà in ricezione mentre Braga in diagonale chiude il break (14-11). Zambelli mura Kosheleva. Bonafede inserisce Kosareva (17-12). Con l’acqua alla gola, sale in cattedra Bjelica e la serba riporta quasi da sola la squadra in parità a quota 19. Vallefoglia annulla un match point. Il match si chiude sul 25-22 con l’errore di Kosareva.

VBC CASALMAGGIORE – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-23; 25-22; 25-22)

VBC CASALMAGGIORE: Ferrara, Rahimova, Zambelli 6, Di Maulo, Szuccz, Shcherban 19, Malual 10, White, Guidi 1, Carocci (L), Mangani, Bechis 3, Braga 15. All.Volpini

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Newcombe 10 , Mancini 5, Bjelica 15, Kosheleva 6, Jack-Kisal 4, Cecchetto (L), Kosareva 3, Carcaces 1, Berasi 3, Fiori (L), Botezat, Tonello. All. Bonafede.